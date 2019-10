Netflix rescata a Willy Toledo para la miniserie 'Los favoritos de Midas'

En los últimos años, Willy Toledo ha llamado más la atención por su activismo político que por su faceta de actor. Esto ha provocado que sus apariciones en series y películas hayan disminuido considerablemente, ante lo que él mismo considera un "veto político". Sin embargo, Netflix le ha recuperado para la causa de la mano de Mateo Gil ("Las leyes de la termodinámica"), director de la serie 'Los favoritos de Midas'.

Willy Toledo vuelve a la televisión una década después

El último trabajo de Willy Toledo fue "El Rey", la adaptación al cine de la obra de teatro de Alberto San Juan, compañero de Toledo en "El otro lado de la cama". Un año después, Netflix cuenta con él para esta serie protagonizada por Luis Tosar, Marta Milans ('El embarcadero'), Marta Belmonte ('Isabel'), Carlos Blanco ('Fariña') y Bea Segura ('La caza'). Para encontrar su último papel en la televisión hay que remontarse diez años, cuando participó en 'Impares premium' (2010). Antes protagonizó 'Cuestión de sexo' en Cuatro.

Aunque ambientada en el Madrid actual, 'Los favoritos de Midas' está basada en un relato de 1901, "The Minions of Midas", escrito por Jack London. En él, un empresario sufre un chantaje peculiar: los Favoritos de Midas matarán periódicamente a alguien al azar si no les da el dinero que le piden. Como guionistas, 'Los favoritos de Midas' cuenta con Miguel Barros y Mateo Gil, que también es el director junto a Oskar Santos.

Willy Toledo y las listas negras

En una entrevista realizada por Kamchatka en 2018, el actor hablaba de un "veto" que le había "prohibido trabajar en este país". Aludía también a unas supuestas presiones del sistema para forzar a los creadores y actores a la autocensura. Toledo aseguraba que esas presiones no han logrado pararle, lo que quedaba claro ya que ese mismo mes era juzgado por "atentar contra los sentimientos religiosos" por proferir insultos contra Dios y la Virgen María.