Netflix permite cambiar la velocidad de reproducción de los vídeos y la decisión no convence entre creadores

Desde octubre Netflix ha implementado una herramienta que permite que los usuarios cambien la velocidad de reproducción del vídeo. De esta forma, la plataforma norteamericana se une a otras como Apple Podcasts o YouTube, que ya cuentan con esta función. Sin embargo, no todos parecen apreciar el experimento de Netflix, que ha sido objeto de críticas por parte de directores como Judd Apatow.

No @Netflix no. Don't make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don't fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC