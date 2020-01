Nick ('OT 2020') se derrumba al no sentirse a gusto con nadie: "Si fuera por mí estaría todo el día solo"

La Gala 1 de 'Operación Triunfo' dejó como nominados a Nick y a Ariadna Tortosa, por lo que en el reparto de temas del lunes 20 de enero han elegido ellos mismos las canciones que interpretarán en la Gala 2. Ellos dos han sido los primeros en ir a tomar el tono con Noemí Galera y Manu Guix, pero nada más entrar en la sala del piano, Nick se ha derrumbado.

Noemí Galera abraza a Nick, en 'OT 2020'

"¿No estás a gusto con los compañeros?", le ha preguntado la directora de la Academia, a lo que Nick le ha respondido de forma muy contundente: "No, pero en general", y responde que no sabe si puede tener solución. "Si fuera por mí estaría ensayando todo el día y estaría solo con los profes. Solo estoy a gusto cuando estamos con la música, y cuando se acaba es como que no me identifico con nadie del grupo y es como si yo fuera un mundo aparte. Y ya está", ha declarado el concursante.

"Estás en un programa donde hay convivencia. Sois 16 personas y esto tiene mala solución. Que tú te encierres durante las 24 horas no creo que sea bueno para ti", le ha querido hacer ver Noemí Galera, pero Nick le ha asegurado: "Sinceramente, estoy mejor así. En serio. No sé". Al estar junto a su compañera Ariadna, él ha confesado: "A mí me sabe mal por ella, porque en el hipotético caso de... creo que ella lo puede aprovechar. Yo también, pero...".

¿Te quieres ir? ¿Estarías mejor fuera?

La pregunta era clara y se la ha hecho la directora: "¿Te quieres ir?", y la respuesta ha sido: "No, pero...". "¿Estarías más a gusto fuera?", ha insistido ella creándole un mar de dudas a Nick: "No, pero no sé. Creo que ella está más ilusionada con todo. Yo me quiero dedicar a la música pero el sueño de ella es estar aquí". Es en este momento cuando el joven se ha derrumbado rompiendo a llorar. Noemí le ha abrazado rápidamente dándole consuelo: "Llora un poquito que eso te va a venir bien".

Después de coger aire y recomponerse, Nick ha seguido abriendo sus sentimientos y confesar que le preocupa quedarse descolgado: "La gente quiere una piña y yo al estar separado...". En este momento, Manu Guix, que se estaba manteniendo al margen, le ha dicho que lo que tiene que hacer es preocuparse por él mismo y no desaprovechar la oportunidad de estar en la Academia. "Si por mí fuera estaría todo el día...", le contaba Nick refiriéndose a estar con la música. "Pues hazlo. Haz lo que te siente bien. No pasa nada porque no encajéis. Lo que no puedes hacer es vivir esto como si fuera una tortura", le ha dicho Guix al concursante.