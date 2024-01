Por Redacción |

'Operación Triunfo' está a punto de cerrar edición. El formato de Amazon Prime video se despedirá de la audiencia en apenas 20 días con su gran final y todavía son siete aspirantes luchando por coronarse vencedores. Ante la llegada de este final de la carrera, desde el programa han querido lanzar un aviso a sus fans.

Noemí Galera

Ha sido Noemí Galera , la directora de la Academia de cantantes la que se ha dirigido a los seguidores del talent. Tal y como ya ha hecho en anteriores ocasiones,para evitar polémicas y ha aconsejado que se disfrute de estas semanas.

En su perfil oficial, Galera ha sido clara: "Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todas y todos que disfrutarais de lo que queda y nos dejarais trabajar con tranquilidad. El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votando", remarcaba para despejar dudas y críticas, constantes contra el programa en esta edición.

Evitar ataques

Noemí Galera ha intentado con su publicación evitar a toda costa que los concursantes sean atacados duramente por sus detractores o los fans menos afines: "Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ello en las redes. No merecen este ambiente enrarecido".