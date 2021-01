Noemí Galera: "Ahora no se pueden hacer los castings, pero creo que 'OT' sí volverá"

Coincidiendo con el primer aniversario del estreno de 'Operación Triunfo 2020', Noemí Galera concedió una entrevista al programa "Adolescents XL" para repasar su experiencia en este exitoso formato de Gestmusic. El espacio millennial de Catalunya Ràdio, dirigido y presentador por Roger Carandell, arrancó la conversación recordando la edición más atípica del talent show que la directora de la Academia calificó como "la más friki que he vivido". "Lo miro y me da la sensación de que ha pasado más tiempo, porque pasaron tantas cosas", confiesa la catalana al ver que ya hace más de un año desde el estreno. "Estoy contenta porque pudimos terminar la edición, porque hubo un momento en que lo dudaba", asegura.

Noemí Galera en "Adolescents XL"

Aunque la cuestión clave llegó cuando le preguntaron a la directora de casting de Gestmusic por el futuro del formato: "No sé si vuelve 'OT'. A día de hoy no se pueden hacer los castings como los hacemos, pero creo que sí volverá". Galera considera que "ahora no es el momento" debido a la delicada situación que atraviesa el país con la crisis del coronavirus y las estrictas medidas sanitarias. "Nunca me da pereza 'OT', disfruto mucho y me lo paso muy bien, aunque sean tres meses agotadores", explica.

A pesar de no confirmar un cercana edición de 'Operación Triunfo', sí propuso un proyecto que desea ver en la pequeña pantalla en este 2021: "Ahora me gustaría hacer algo por el 20º aniversario". El 22 de octubre se cumplen dos décadas desde el estreno de 'OT 1' en 2001 y sería una fecha perfecta para repetir el comentado 'OT. El reencuentro' o un formato similar para rendir homenaje al programa y sus concursantes. De hecho, el propio Tinet Rubira, director de Gestmusic, ya insinuó que podría estar gestándose algo en esta línea. Ante la pregunta de un usuario de Twitter sobre si preparan algo para celebrarlo, el directivo respondió: "¿Tú qué crees?".

"Un 'OT All Stars' es muy difícil de hacer"

Más allá de la duoécima edición y el posible evento especial por el aniversario, los colaboradores del programa siguieron insistiendo ante la posibilidad de ampliar el universo del formato con una entrega VIP: "Un 'OT All Stars' es muy difícil de hacer". Pero ante las ganas de los responsables de "Adolescents XL", Galera se mostró abierta: "Si se pude hacer... ¿dónde hay que firmar?". Por el momento, se desconocen los planes de Televisión Española con la marca 'OT' o si finalmente podría saltar a alguna plataforma de streaming como ya avanzó Rubira en una entrevista concedida a FormulaTV.