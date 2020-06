Tinet Rubira ('OT 2020'): "Nos hubiese gustado tener concursantes a favor del show, pero no voy a machacarlos"

La undécima edición de 'Operación Triunfo' cierra sus puertas promediando un 12,2% de share y 1.653.000 espectadores de media. Un dato discreto en su emisión lineal que sí ha sido un auténtico éxito en el apartado digital, con casi 500 millones de visionados en su canal de YouTube. En total, 56 millones de horas de consumo en digital, que superan los datos de las dos anteriores ediciones. FormulaTV ha hablado con Tinet Rubira para hacer balance de 'OT 2020' y conocer los planes de la productora de cara a una futura edición del formato. El director de Gestmusic tiene claro que "'OT' está muy vivo" y volverá, aunque puede que sea de una forma diferente.

Tinet Rubira

La edición más atípica de 'Operación Triunfo' llega a su final, ¿qué balance haces?

Como dice Noemí Galera, es la más rara. Mi valoración es superpositiva. Cuando arrancamos en enero estábamos preparados para tener un bajón de audiencia, pero no para sobrevivir a una pandemia mundial. Que el programa se haya podido terminar con este parón es lo más remarcable de la edición. Hemos terminado y lo hemos hecho bien. Solo los que hemos estado implicados en levantar el programa sabemos el esfuerzo, las horas y los recursos para sacarlo adelante. No sé si ha sido la más atípica, pero es de las ediciones que voy a guardar mejor recuerdo. Por el público virtual, que nos va a dar muchas alegrías porque ya se están interesando productoras de todo el mundo para ver cómo lo manejamos. En un contexto con la industria discográfica totalmente parada sin posibilidad de negocio, 12 de los 16 concursantes tienen un contrato con una discográfica y agencia de management. Y eso sí es un superéxito.

Cuando arrancó la undécima edición, ¿imaginabas que podría funcionar tan bien la potenciación de la composición, la grabación de singles y el draft?

Era una necesidad. La industria del disco ya se basa en esta premisas. Ahora, los artistas ya tienen unos caminos para casi autoproducir su producto y lo que hacen es ofrecérselo casi terminado a una discográfica, que se encarga de los acabados, distribución y el management. El sistema clásico de las anteriores de 'OT' era no ir en la dirección que van las cosas. En este mundo donde las ventas físicas son residuales, un artista tiene que vivir de los derechos de autor. Encontramos esta línea, la hemos explotado y nos ha salido bien en una año malísimo. Creo que estamos entre los 90 y 100 millones de streams en la música de estos chicos. "Qué sabrá Neruda", de Javy Ramírez, puede ser de los singles más escuchados de 2020 en España. Hay artistas que han tenido una oferta y han dado en el clavo porque es amor a primera vista y tenemos otros, que no son los finalistas, que han podido elegir entre varias opciones. El sector se ha implicado en 'OT' y es muchísimo más fácil que 14 empresas lleven sus carreras que una sola tenga que asumir las carreras de 16. Les auguro entre dos y cuatro carreras bastante sólidas a largo plazo. Tengo motivos de alegría y satisfacción por todo lo que hemos hecho este año, aunque sí tengo el resquemor de que el programa no haya tenido más share y espectadores. No hemos sido capaces de que la gente más mayor conectase con nosotros.

Nos hubiese gustado tener concursantes a favor del show, pero no voy a machacarlos

Esto es lo complicado de 'OT'. Nosotros buscamos gente que pueda hacer una carrera discográfica, pero no contertulios ni colaboradores que puedan hacer televisión. A veces, se da el caso que se junta el talento musical con alguien que tiene chispa o gancho. Si hubiésemos seleccionado gente que fuese muy buena en las entrevistas, igual el nivel musical hubiese caído en picado. El problema de 'OT' es que todo el mundo es muy exigente con el formato y esperan mucho. Ojalá encontrase concursantes que cada año diesen juego a Roberto Leal y luego se subiesen al escenario y fuesen la bomba. También es un problema de edad porque son muy jóvenes. A cualquiera de ellos lo pillas unos años más tarde y tienen otro tipo de bagaje y de discurso. Flavio tiene 19 años y entiendo que todo le venga muy de nuevo. Hemos tenido grandes tímidos en 'OT', gente que se ponía roja solo de pensar que tenían que responder una pregunta y son ahora estrellas mundiales que hacen televisión, como David Bisbal o Manuel Carrasco. Manu se tiraba al suelo en la Academia para no tener que responde a las cámaras que iban, pero con los años lo ves y lo hace muy bien. Pero sí me hubiese gustado tener otro perfil de concursante que hubiese sabido aprovechar más los minutos de sofá, pero no me puedo quejar porque nos han dado números muy buenos. Encontrar a alguien que lo haga todo bien cuesta mucho.

Los finalistas de 'OT 2020'

En la primera rueda de prensa de 'OT 2020' comentaste que ibais a intentar generar más tensión entre los concursantes, ya que Roberto Leal era demasiado bueno con ellos. ¿Crees que se ha logrado?

No, para nada. Dije que me gustaría tensionarlo todo pero soy consciente que si lo haces demasiado creas un mal ambiente y tampoco consigues nada. Imagina que nos hubiésemos puesto todos en plan tenso, al final el espectador sufre. Cuando Samantha no pasó a la final estaba destrozada y llorando, otro tipo de programa le hubiese hecho una entrevista en ese momento. Aunque puede que sea lo que está pidiendo el público.

Creo que en 'OT' no toca hacer un 'MasterChef'

Creo que en 'OT' no toca hacer un 'MasterChef'. No sé si saben bien o mal los platos y tengo que confiar en el criterio de los jueces, pero la gente sabe si alguien canta bien o mal. El jurado y el público ven lo que ven, no nos podemos inventar nada. No puede haber una bronca gratuita porque tenemos que hacer show. En ese sentido, 'OT' es muy transparente. He visto una copia de 'OT' que se hizo en México que era todo muy falso y guionizado. Es cierto que nos hubiese gustado tener unos concursantes más a favor del show, pero si no los tengo tampoco voy a machacarlos. Lo del show, o se tiene o se adquiere. Hay gente que va adquiriéndolo porque pasa mucho tiempo en televisión. Si ves a los Gemeliers desenvolverse en 'Tu cara me suena', flipas.

Tras el final de 'OT 2020', ¿hay posibilidades de una nueva edición en Televisión Española?

TVE está pensando qué va a hacer con 'OT''. Nosotros no tenemos una prisa inmediata por sacar otra edición. TVE tiene tiempo para pensar si quiere otra edición o no, pueden hacerlo hasta otoño, tienen tiempo de hacer sus cálculos. No nos engañemos, 'OT' tiene un peso en el mundo digital brutal, es una fórmula de éxito la distribución digital del contenido que se está estudiando en escuelas de negocio y comunicación. Negar el peso y lo que ha hecho como modelo de distribución de contenidos sería absurdo. El sector sabe el potencial que tiene la parte digital y TVE también lo sabe. Cada vez que hay 'OT', su mundo digital se revoluciona.

Y más allá del mundo digital, 'OT 2020' ha superado la media de La 1.

Además en lineal, está por encima de la media de la cadena. Cuando hay OT, un perfil de público joven que normalmente no está en el prime time de La 1 ni de ninguna otra cadena se acerca. Todo esto tienen que ponerlo en una balanza y valorar si la inversión que hacen de dinero, que es mucha, les compensa con todo esto. Básicamente, al final la decisión siempre es valorar si la inversión que haces a nivel económico te compensa con el resultado. Son una televisión pública y el hecho de tener un 40% de jóvenes a nivel comercial no les aporta nada. No hay un retorno inmediato. Si estuviésemos en una emisora comercial sería inmediato porque la publicidad subiría al máximo. Cada decisión se toma en función del momento y ahora es un momento postpandemia donde es muy complicado. Entiendo que ellos se lo van a pensar con calma, como tiene que ser porque es dinero público.

'OT' es un formato muy vivo

Hasta octubre tienen tiempo de decidirse y no voy a pensar en este tema. El futuro de 'OT' existe porque no hay tantos formatos en el mundo que tienen el peso en lineal y digital como este. Haces la lista de los más potentes y están 'MasterChef, 'Tu cara me suena', 'La Voz' y 'Operación Triunfo'. Son las grandes marcas que están ahora en el mundo. Evidentemente que tiene recorrido. Si ahora estuviésemos viviendo un momento económico normal, sin pandemia, en un año el mercado digital estará lo suficientemente maduro como para hacer una edición de 'OT' sin necesidad de tener televisión lineal. Hay plataformas de streaming que están potenciando los contenidos de entretenimiento. Y no es solo el contenido, es todo el negocio que se genera alrededor de 'OT': discográfico, giras... Todo lo que mueve es muy bestia, ¿crees que no hay alguien que lo ha visto y lo va a dejar perder? Evidentemente que no.

¿Has recibido ofertas de plataformas de pago?

Recibes ofertas cuando estás predispuesto a recibir. El mercado sabe perfectamente que el formato tendría que estar en TVE.

Entonces, podemos confirmar que ya sea en TVE o en una plataforma, 'OT' tiene confirmado su regreso.

'OT' es un formato muy vivo.

¿Qué vais a hacer con el plató y la Academia hasta saber la decisión?

El plató se desmonta siempre porque es imposible mantenerlo todo el tiempo. Hay una parte muy importante de la Academia que es de alquiler porque mantener las instalaciones no es barato. Vamos a aguantar un poco a la espera de lo que diga TVE y, una vez tengamos la respuesta, decidiremos lo que hacemos. Veo clarísimo que si en un año o año y medio no está 'OT' en TVE, te aseguro que a nivel digital vamos a estar haciendo algo potente. Seguro, lo veo, está clarísimo.

Queremos hacer varias sesiones en cada conciertos de 'OT 2020'

Teníamos grandes locales con multitudes pero no puede ser. Iremos a grandes locales con el aforo que se nos permita y hemos abierto la puerta a que el público virtual pueda participar en el concierto. Esto nos reconcilia con todos los fans de Latinoamérica que son muchos. En el canal de YouTube, casi el 30% viene de países latinoamericano y durante las galas somos tt allí. Tenemos un público muy fiel que, a lo mejor, podremos incorporar. Serán dos conciertos en Barcelona y Madrid, pero como el aforo es pequeñito queremos hacer varias sesiones cada día. Pero todo está en un proceso muy incipiente. Esto no lo hacemos por dinero, pero creo que les debemos la experiencia de hacer un concierto los dieciséis juntos.

Amaia Romero y Alfred García en Eurovisión 2018

Se ha hablado mucho del 'Docutriunfo' y de la petición de Amaia Romero para evitar su estreno, ¿qué contiene realmente ese documental para que no quiera que vea la luz? En la rueda de prensa del casting de 'OT 2020' nos comentaste que ya estaba vendido a una plataforma, ¿qué ocurrió luego?

Y era así. Me estaban haciendo una entrevista en una radio y empezaron del documental de Amazon como si fuese el de Gestmusic, y tuve que corregirles. Entonces, expliqué que estaba listo pero que Amaia Romero consideró que no quería publicarlo porque podía no hacerle bien a su carrera. Si el documental puede incomodar a Amaia o piensa que puede perjudicar a su carrera, no quiero ser yo el culpable. Pero, cada vez que habla del documental sube de precio, ¿qué tiene este documental para que no quiera que salga? Pero, ¿dónde está la polémica? Ella no quería que salga y no ha salido.

Hay una pregunta que no puede faltar en cada entrevista, ¿en qué estado se encuentra el programa conocido como 'OT VIP'?

Creo que 'Aquí estoy yo (de nuevo)' será la bomba si lo hacemos. Estuvimos a punto de hacerlo en TVE hace un par de años, pero ahora se han enfriado las cosas por razones obvias. Este es uno de los formatos que más ilusión nos hace.

Más allá del universo 'OT', estáis preparando el concurso 'Bloqueados por el muro' con Àngel Llàcer como coductor. Si es un éxito y se renueva, ¿podría llegar a afectar al regreso de 'Tu cara me suena' tras el verano?

'Bloqueados por el muro' va a tener éxito porque el formato es una bomba. Lo que ha acordado Àngel con TVE es que cuando vuelva 'TCMS' tiene prioridad. Esto es un programa que se hará en verano y todo el mundo está de acuerdo. Igual que lo hicieron con Roberto Leal cuando fichó por Antena 3. La productora tiene claras las prioridades, no se cuestiona en ningún momento.