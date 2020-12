Chenoa se postula como nueva presentadora de 'Operación triunfo': "Sería un reto estupendo"

El viernes 18 de diciembre, Chenoa visitó el plató de 'La hora de La 1' junto a Ana Guerra. Mientras que la segunda estará al frente de las Campanadas de Fin de año de Televisión Española desde Canarias, junto a Roberto Herrera, la primera es la encargada de presentar el especial de Nochevieja en La 1 con Florentino Fernández. Una ocasión en la que, además, Chenoa tuvo la oportunidad de hablar de 'Operación Triunfo' y la posibilidad de ejercer como presentadora en futuras ediciones.

Chenoa habla de 'Operación triunfo' en su visita a 'La hora de La 1'

"Está todo previsto ya para que estéis seis horas enganchados a nosotros, antes y después de las Campanadas", declaró la cantante, al hablar del especial de Nochevieja. "Lo importante de esa noche, al menos para Flo y para mí, es hacer compañía, ni más ni menos. No queremos nada más", añadió Chenoa, agradecida con la cadena por contar con ella para este proyecto, el cual "para mí ha sido una gran oportunidad".

"Yo me siento muy parte de la casa y es una noche en la que podré estar en casa de la gente. A mí eso me hace muchísima ilusión y lo digo de todo corazón", manifestó la invitada, algo que "me emociona mucho". "Es el reencuentro de Chenoa con Televisión Española", observó entonces Borja Terán, uno de los periodistas del programa, tras lo cual recordó que "hace veinte años protagonizó ese fenómeno de 'Operación Triunfo'". "Si volviera, que todo parece indicar que lo hará, ¿te gustaría presentar 'Operación Triunfo?", planteó el colaborador, desatando la risa inicial de la invitada.

"No lo descarto si me lo proponen"

"Bueno, cuidado con eso, me parecería un reto estupendo", acabó reconociendo Chenoa, quien se declaró "muy dada a curiosear, a salir de la zona de confort". "Me encanta la televisión, llevo muchos años haciéndola y le he cogido el gusto", declaró la invitada, tras lo cual señaló que "la gente me pregunta si canto". "Yo he cantado muchos años, pero reconozco que también me gusta probar la faceta televisiva, donde tengo sitios donde me tratan tan bien", prosiguió la artista, quien concluyó declarando que "entonces, no lo descarto si me lo proponen, claro. Yo me presento siempre a todo, no pasa nada. ¡Valentía hombre!".