Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de las pocas semanas de concurso, Noemí Galera ha tenido que llamar la atención a los concursantes en varias ocasiones, sobre todo, por no tener recogida la Academia de 'Operación Triunfo'. El domingo 3 de diciembre, Abril Zamora también les ha echado la bronca porque durante el ejercicio que estaban llevando a cabo Martin Urrutia y Chiara Oliver no paraban de hablar: "Chicos, de verdad, ¿qué os pasa hoy? (...) Es que estáis revolucionados, pero mal, pero grises". Sin embargo, el día anterior, Noemí Galera fue más tajante con ellos.

Noemí Galera en 'OT 2023'

Tras el segundo pase de micros,. En cambio, la gran mayoría de participantes le hicieron caso omiso y. Al ver la situación, la catalana no se pudo morder la lengua y se lo recriminó a los concursantes:

"De verdad, esto no es un campamento. Mañana nos vamos a ensayar, ensayo general. Pero no, yo me siento y me tomo mi café. Entonces, la hora de la merienda para qué", ha comentado Noemí Galera después de advertir que muchos no estaban preparados para defender su canción en la gala. Además, ha continuado regañándoles por otros asuntos: "Me da la sensación de que os importa una mierda. No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros, que es la puta obligación que tenéis. (...) No tengo que estar pendiente de si la Academia está limpia o no".

Les pide que aprovechen la oportunidad de estar en 'OT 2023'

"Parezco un puto sargento. (...) Luego vendrán los lloros. 'No es que claro, me han nominado', pues a veces dices 'nominado y expulsado' por no aprovechar la puta oportunidad que tenéis. No la estáis aprovechando. Es que no sé cómo decíroslo ya porque es desesperante, o sea, es como darme contra un muro", ha afirmado la directora. Finalmente, les ha asegurado que se arrepentirán de no sacarle el máximo partido a su paso por 'OT 2023': "Cuando salgáis de aquí por la puerta, echaréis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis. Aprovechadla, leche".