Noemí Galera lanza una pullita al jurado de 'OT 2020': "No estamos en 'Tu cara me suena'"

La cuarta gala de 'Operación Triunfo', emitida esta noche 9 de febrero, ha llegado plagada de momentos, y uno de ellos ha ocurrido durante la conexión que ha establecido Roberto Leal con la academia a la hora de salvar a uno de los concursantes expuestos para abandonarla, ya que Noemí Galera ha lanzado un par de pullitas a los miembros del jurado.

Noemí habla con los concursantes nominados

A pesar de esto, en primer lugar ha querido dejar claro que "nosotros estamos contentos porque se lo habéis puesto muy difícil al jurado, y estamos convencidos de que la decisión que han tomado hoy ha sido muy dura, y que tienen que acabar considerando pequeños matices, aunque respetamos completamente su decisión".

Defensa a Anaju y Anne

En primer lugar, Natalia Jiménez le ha comentado a Anaju que "'Amor Eterno' es una canción para cantarla con fuerza, con volumen, pero se me ha quedado pequeñita", a lo que posteriormente Noemí ha querido remarcar que "en el caso de Anaju, efectivamente es una canción muy difícil, pero yo quiero recordar que nosotros no estamos haciendo 'Tu cara me suena'. Nosotros hacemos versiones y nos adaptamos a las voces que nosotros tenemos".

Finalmente, durante el veredicto a Anne, también Natalia le ha dicho que "el falsete, en esta canción, es algo que tiene que pasar, y no lo hiciste en ninguna de las partes de la canción", a lo que Noemí ha querido defender ante la concursante que "nunca te pedimos un falsete, por eso no lo has hecho, y nos ha gustado muchísimo tu interpretación de hoy. Creemos que ha sido mágica".