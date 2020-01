Noemí Salazar revela el motivo de su ingreso hospitalario

La salud le ha dado un buen susto a Noemí Salazar en este arranque del año 2020. Las alarmas saltaban por culpa de un Instagram Stories que publicó la exconcursante de la séptima edición de 'GH VIP'. En esta imagen compartida en su perfil oficial la veíamos estirada en la cama de un hospital y con una mascarilla, mientras que ella misma escribía: "Empezamos el 2020.... ¡Asfixias!". Pese a la preocupación que esta instantánea podía despertar, no veíamos un semblante malo, algo que sin duda tranquilizó a muchos. Pese a ello, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido la razón de este ingreso.

Noemí Salazar en 'GH VIP 7']

Una de las protagonistas de 'Los Gipsy Kings' en Cuatro ha publicado una serie de Stories en los que ha contado cómo se encuentra y la razón por la que ha terminado en el hospital. "Hola familia. Me paso por aquí porque muchos de vosotros os habéis preocupado por mí cuando habéis visto mis Stories en el hospital", ha empezado diciendo la chica, dejando claro que ha estado muy pendiente de lo que han ido comentado sus seguidores, pese a encontrarse hospitalizada, algo que parecía anticipar que se encontraba bien, algo que ha confirmado segundos después.

En plena recuperación

"Deciros que estoy bien", ha seguido la celebrity, antes de agradecer el cariño a sus fans: "Muchas gracias por preocuparos a todos". Posteriormente, por fin ha dado el motivo por el que ha terminado siendo tratada por los médicos: "Estos últimos días he estado constipada, con fiebre y la tos no se me iba, estaba súper asfixiada. Pero además, desde hace unos días tuve molestias en un riñón, así que no aguantaba más y terminé en el médico (...) me ha dicho que tengo piedras en el riñón". "Gracias a Dios estoy bien y, a partir de ahora, tengo que llevar un tratamiento para que se me vayan. Tengo que beber mucha agua. Me quería pasar para tranquilizados porque sé que os habéis preocupado un montón por mí", ha continuado la chica, antes de iniciar una serie de Stories contando lo que le habían regalado los Reyes Magos.

¿Estará en 'El tiempo del descuento'?

Este problema de salud deja en el aire su posible participación en 'El tiempo del descuento', el nuevo reality que se encuentra ya preparando Mediaset España y Zeppelin y cuyo estreno es ya inminente. El espacio contará con los concursantes de 'GH VIP 7' que quiera, pero teniendo en cuenta que Noemí Salazar tiene que recuperarse de esta dolencia, es una incógnita si podrá participar en el mismo. No nos encontramos ante un problema de salud grave y que sin duda podría ser tratado por el equipo médico del espacio, pero parece claro que todo queda ahora en el aire ya que la protagonista tampoco ha querido pronunciarse al respecto.