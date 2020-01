Noemí Salazar, de 'GH VIP 7' y 'Los Gipsy Kings', hospitalizada

El nuevo año 2020 no ha empezado bien para todos, y prueba de ello son los problema de salud que está teniendo Noemí Salazar. La que fuese finalista de la séptima edición de 'GH VIP' y una de las participantes del docureality 'Los Gipsy Kings' en Cuatro, ha sorprendido y alarmado mucho a sus seguidores con un Stories en cuenta oficial de Instagram en el que la vemos con una mascarilla, estirada en la cama de un hospital. Salazar no ha querido dar más detalles de lo que le ha pasado, pero sí ha acompañado la imagen posteada con la frase: "Empezamos el 2020.... ¡Asfixias!", dejando claro que el problema que la ha llevado allí ha sido con sus pulmones.

Noemí Salazar, en el hospital

Pese a la alarma que puede suponer la foto, el hecho que ella misma la haya publicado en Instagram y que le veamos casi sonriendo en la misma parece indicarnos que no se trata de algo grave y posiblemente pueda volver en casa en muy poco tiempo tras ser tratada por el equipo médico pertinente. Lo que sí está claro es que no lo hará sola y es que más allá de su familia y amigos, el apoyo que esta está recibiendo en sus redes sociales está siendo muy alto. No son pocos los seguidores de la misma que no han dudado en mandarle ánimos, interesarse por el motivo del ingreso y desearle que pueda volver a su hogar con su hijo dentro de poco tiempo.

¿Directa 'El tiempo del descuento'?

Una de las dudas que surgen a raíz de este ingreso es si la empresaria podrá entrar o no al nuevo reality que Mediaset España y Zeppelin ya ultiman. Telecinco estrenará este mes de enero 'El tiempo del descuento', un nuevo espacio que se desarrollará en la casa de Guadalix de la Sierra y que supondrá la vuelta de todos los concursantes que quieran al exitoso espacio en el que participaron hasta hace apenas un mes. El programa se prolongará hasta el aterrizaje de la nueva edición de 'Supervivientes 2020', previsiblemente a mediados de febrero de este mismo año.

Es previsible por tanto que veamos el esperado reencuentro entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini dentro del hogar de Guadalix (si ambos aceptan entrar finalmente an el espacio de Telecinco). El planteamiento del mismo es darles a todos los exconcursantes una segunda oportunidad tras los intenses meses que vivieron juntos en la casa de 'GH VIP'. Noemí Salazar fue la cuarta finalista de la edición y mantuvo conflictos con algunos concursantes en el espacio como es el caso de Hugo Castejón. 'El tiempo del descuento' podría ser la ocasión perfecta para solucionar el conflicto con él... o romper para siempre.