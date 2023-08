Por Laura Franco Betancurt |

Norma Duval ha acudido como invitada al programa de 'La última noche' conducido por Sandra Barneda el pasado viernes 18 de agosto. Tras hacer un repaso por su trayectoria profesional, la presentadora le preguntaba su opinión sobre un tema actual: el topless de Eva Amaral durante un concierto en Sonorama.

Norma Duval en 'La última noche'

La vedette, que ha hecho historia como una de las artistas españolas más importantes durante la Transición, manifestaba su opinión:. Sin embargo, la invitada reconocía que en la sociedad actual existía un estancamiento, puesto que "en ciertas cosas ha retrocedido".

"Cuando salimos del Franquismo nadie se rasgaba las vestiduras para desvestirse", argumentaba Duval. La artista también quiso expresar su postura respecto a la violencia de género y hacía un llamamiento social: "Lo único que me duele en el alma son las muertes de las mujeres que cada día se multiplican. Yo no entiendo en la sociedad que vivimos cómo no somos capaces de frenar esta sangría".

"Lo ha hecho muy bien"

Sandra Barneda volvió a hacer hincapié al tema de Eva Amaral y su topless, aludiendo a que el motivo de ese acto reivindicativo no era otro que el de apoyar a otra cantante, Rocío Saiz, que fue censurada durante un concierto en Murcia por enseñar sus pechos. Duval apoyó el comportamiento de la cantante y afirmó que "lo ha hecho muy bien, porque ya hoy en día... ¿no se puede enseñar el pecho de una mujer? Lo hemos enseñado en plena Transición y no ha pasado nada", respondió tajante.