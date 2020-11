El novio de Jedet niega la existencia del coronavirus: "Pandemia mi polla. Presentadme a alguien que lo tenga"

Los datos de contagios y fallecidos durante la segunda ola de coronavirus no hacen más que crecer, tal y como cada día actualizan los diferentes gobiernos ya no solo de España, sino de todo el mundo. En el mismo día en el que Gonzo abordaba la situación sanitaria que estamos viviendo en el estreno de 'Salvados', el novio de Jedet negaba la existencia del coronavirus.

Jedet junto a su novio, Josh Ortiz

Josh Ortiz ha compartido una serie de stories en su cuenta de Instagram en los que niega la existencia del virus: "¡Pero hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en vuestros putos muertos! ¡Hijos de puta! Ya está bien. Y ahora me va a escribir un montón de gente diciendo que es una pandemia. ¡Pandemia mis cojones, socio! ¡Pandemia mi polla! Presentadme a alguien que tenga coronavirus, le como la boca y vais a ver que no pasa nada, socio. Me coméis la polla todos".

Tras estas polémicas palabras en donde la pareja de Jedet estaba comentando las noticias de 'Informativos Telecinco 21:00', siguió criticando el sacrificio a miles de visones en Dinamarca en los que se ha hallado una mutación del virus. Posteriormente, hablaba de cómo los políticos asisten a actos oficiales, asegurando que ahí se veía que no hay coronavirus: "Luego me escribe la gente con que 'es una pandemia'. Me cago en vuestros muertos, hijos de puta, no me escribáis".

Su particular perdón

Horas más tarde y ya con la polémica extendida en redes sociales, Josh Ortiz trataba de pedir perdón a todos los que hubiera ofendido. No obstante, sus disculpas se quedaban a medio gas tras seguir negando el coronavirus. "Siento mucho que se hayan muerto familiares. Siento mucho si se ha muerto alguien de vuestra familia, pero sigo pensando que es mentira todo", afirmaba. "Vale, vamos a poner que hay un virus, lo compro. No es tan mortal, no es tan contagioso. Es mentira".

Jedet como Cristina Ortiz "La Veneno" en 'Veneno'

"Desde que empezó esto, voy sin mascarilla, me he rodeado con miles de personas, socio. No tengo nada, estoy perfecto", comentaba, dejando claro que no sigue las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la Covid-19. "La tele es una puta mentira; los políticos, una puta mentira; todo, una puta mentira. No hay pandemia ninguna".

El novio de una de las protagonistas de 'Veneno' continuaba con su discurso, sumando a sus argumentos el cierre de los locales, cómo los autónomos están saliendo perjudicados y las personas que mueren de hambre: "Yo os dejo aquí un puto mensaje para que os deis cuenta. ¿Que no queréis despertaros? Pues no me escribáis, socio. ¿O es que no conocéis a nadie que haya cerrado su negocio? Creo que conocéis a más gente que ha cerrado su puto negocio por esta puta mierda que gente que tenga el coronavirus".

Jedet se pronuncia al respecto

Con la polémica servida, Josh Ortiz ha borrado los polémicos stories de Instagram, pese a que estos ya habían saltado a Twitter. A la mañana siguiente, Jedet se ha pronunciado al respecto, defendiéndose de aquellos que la criticaban a ella: "Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca y que no no he compartido ni comparto". Tras defenderse, la actriz aprovechaba para mandar sus respetos a aquellas víctimas del virus y a todos los enfermeros y enfermeras.