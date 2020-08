Jedet denuncia críticas tránsfobas tras su operación de feminización facial y aumento de pecho

La presentadora, cantante y actriz Jedet ha dado un importante paso en su proceso de transición para sentirse acorde a su identidad de género. Este lunes 24 de agosto, la protagonista de la aclamada 'Veneno' publicó una imagen en la que podíamos comprobar el visible resultado de sus últimas intervenciones de aumento de pecho y y feminización facial. "Hola, soy Jedet, encantada de conoceros", era la frase con la que la también influencer se presentaba ante la sociedad en el que posiblemente es el momento más importante de su vida.

Jedet

Pues bien, lejos de recibir únicamente comentarios de cariño y apoyo como debería haber sido ante un momento así, la intérprete ha sufrido también la feroz crítica de las redes, tal y como ella misma ha relatado en Instagram y Twitter. En ambas redes sociales ha decidido ser sincera y confesar lo mal que lo ha pasado ante esta oleada de críticas por parte de algunos usuarios. "Tuve un día horrible la verdad, exponerme a las críticas después de 12 horas de quirófano y un mes de recuperación no ha sido fácil", ha empezado diciendo la actriz, para después confesar que "podría ir de 'me la suda, me siento divina y no me afectan las críticas' pero es mentira".

Jedet ha querido reflexionar con el hecho que "bastante duro es pasar por una transición como para luego tener que leer comentarios crueles", y es que está claro que esos internautas que no han dudado en cargar contra ella o reírse de su nueva imagen no son conscientes del duro proceso de transición que esta inició años atrás y que ahora se completa. Por ello, ella se muestra convencida que si ellos "supieran que se siente al pasar por un proceso como este, no tendrían narices para escribir una burla o un insulto".

Jedet: "Comedme el coño"

Por último, la reconocida artista ha querido dar las gracias a todas esas personas que en las últimas horas sí le han apoyado y es que tal y como afirma, "sois el 99%". En cuanto a "ese 1%" que ha cargado sin piedad contra su persona, Jedet no ha dudado en lanzarles un directo, contundente y hasta merecido mensaje: "Me apiado de vosotros porque debe ser muy duro estar tan podrido por dentro. Y a quienes me vengan con el que 'es lo que hay porque expones tu vida'... comedme el coño". En definitiva, directa y sincera ante unas críticas que no hacen más que evidenciar la transbofia que existe todavía en parte de nuestra sociedad.