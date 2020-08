Jedet muestra los resultados de su operación de feminización facial y aumento de pecho: "Es un alivio"

"Hola, soy Jedet, encantada de conoceros". Con estas palabras, como si de un nuevo nacer se tratara, ha regresado la actriz, cantante y presentadora a las redes sociales tras las operaciones a las que se sometió a finales del mes de julio. Si bien no había dejado de ser activa en ellas en ningún momento, sí había parado de publicar fotografías actuales a la espera de que su piel de deshinchara y se sintiera cómoda consigo misma.

El cambio físico de Jedet supone un importante paso en su proceso de transición para sentirse por fin acorde a su identidad de género. En julio, compartía una imagen tras la intervención en la que todavía estaba envuelta en vendas pero ya anunciaba su felicidad. "Parezco un pez globo pero estoy viva y muy feliz", bromeaba, y explicaba: "Me he realizado una feminización facial y un aumento de pecho". La protagonista de 'Veneno' había anunciado desde hacía días un regreso a las redes por todo lo alto y por fin lo ha hecho con una espectacular fotografía en la que posa con una gabardina de cuero negro.

"Es un alivio mirarme al espejo y sentirme feliz", escribe en la publicación, radiante de confianza y felicidad. En la imagen, se aprecian unos rasgos más afilados y una mayor talla de pecho. Jedet ha recibido enseguida el apoyo de seguidores y otros compañeros de la industria audiovisual. "Siempre has sido preciosa", ha comentado la cantante Soraya Arnelas. "Madre mía", aplaudía la actriz Antonia San Juan. Máximo Huerta, Lorena Castell, Omar Ayuso y Alfonso Bassave, entre otros, también se unían a la celebración a través de distintos emojis.

"Estoy obsesionada con la belleza"

Jedet reconoce que su transición está íntimamente ligada a la idea de belleza que ella asocia a una mujer, aunque en ocasiones esto pueda suponer un arma de doble filo. "Si me hubiesen educado en la diversidad seguramente no estaría gastando miles de euros en cirugía", comentaba recientemente en una entrevista para FormulaTV en la que presentaba su último libro, "Efecto mariposa". "Cuando me someto a una cirugía pienso '¿lo haces por ti o lo haces para que te traen en femenino?'", admitía, queriendo pensar que se trataba de la primera opción. Por aquel entonces ya había decidido que pasaría por el quirófano, tal y como ha acabado curriendo.