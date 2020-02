La inesperada respuesta de un comensal de 'First dates' que impactó a Carlos Sobera

Cada programa de 'First Dates' es una caja de sorpresas, y es que está claro que el paso de diez personas a diario por el conocido restaurante nos termina dejando momentazos para el recuerdo. Carlos Sobera ejerce de maestro de ceremonias recibiendo a todo tipo de personas pero hasta ahora no se había encontrado con una contundente, directa y aplaudida en redes respuesta como la que le dio Raúl, un chico de 21 años que acudió al espacio a buscar el amor. Este se considera bastante tranquilo, además de "simpático, amable y cero normativo".

La reacción de Carlos Sobera tras la respuesta de Raúl

Sobera cuanto menos se sorprendió entre risas ante la respuesta a su pregunta "¿cómo te definirías?", a la que Raúl contestó claramente: "Un pedazo de maricón". Ambos bromearon después sobre si se podría considerar la afirmación como una tarjeta de visita, e incluso Raúl dijo que ya las tenía encargadas. Después, el soltero aclaró que esta frase la había dicho para poner sobre la mesa, más allá de su orientación sexual, el problema de homofobia que encontramos a veces en muchas personas homosexuales. Algo que debe denunciarse públicamente en todo momento.

"Pasa mucho que un gay sea homófobo, se rechaza la feminidad por el machismo interiorizado que tienen", explicaba Raúl ante la cámara y a Carlos Sobera, algo que este corroboró. Y es que sin duda, lo que evidenció el participante está desafortunadamente a la orden del día. Pues bien, después de esta queja pública llegó la esperada cita del chico. En este caso era Miguel Ángel, un chico con un largo pelo rojo que sin duda le sorprendió en cuanto le vio. Ambos tenían mucho en común ya que a ambos les gustaría dedicarse al mundo de la estética.

Sí, pero como amigos

Peso a ello, la cita no terminó en flechazo, pero a ambos no les importaría volver a verse como amigos, tal y como afirmaron. Aunque no opinen lo mismo respecto al cómo ven las relaciones de pareja en la actualidad, sí quedaron en llamarse para hablar de maquillaje y salir de fiesta, ya fuera del dating-show. Raúl no se iría del programa con pareja, pero sí con el reconocimiento de los usuarios que comentaban el programa por Twitter. Muchos aplaudieron la originalidad del joven ante la autodefinición de sí mismo.