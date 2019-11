'The Walking Dead': Una nueva tragedia sacude a Alexandria en el 10x07

La semana pasada en 'The Walking Dead' vimos cómo Carol y Daryl decidían participar juntos en una nueva misión para acabar con los Susurradores por su propia cuenta. Esta acción casi les cuesta ser descubiertos, pero lograron salir e incluso llevarse como prisionero a uno de los hombres de Alpha. Mientras decidían qué hacer con el Susurrador capturado, Negan superaba una serie de pruebas que le permitieron ganarse la confianza de la líder de los Susurradores. Por su parte, Eugene lograba contactar con una misteriosa voz femenina con la que mantenía una larga conversación, aunque sin desvelar información sobre su ubicación. ¿Se adaptará Negan a los Susurradores? ¿Quién es esa misteriosa mujer con la ha establecido conexión Eugene?

La manipulación como motor principal

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche en FOX España, Carol vuelve a sobrepasar los límites, algo que incomoda a Daryl, que solo hace todo lo posible por proteger y ayudar a su amiga. Al mismo tiempo, Siddiq sigue sufriendo las consecuencias de aquella noche en la que presenció la ejecución de sus amigos, un trauma que comienza a llevarle hasta límites insospechados. Por su parte, Aaron intenta ganarse la confianza de Gamma mostrándole el lado más amable del nuevo mundo, todo ello mientras Alpha pone a prueba la lealtad de su subordinada.

Carol con el Susurrador prisionero en 'The Walking Dead'

Lo único que busca Carol desde hace varios episodios es encontrar la horda de Alpha para acabar con los Susurradores y vengar la muerte de su hijo y de sus amigos. Aunque ella intenta camuflar sus acciones, todos sabemos que ese es su objetivo vital y el motivo por el que todavía no se ha marchado lejos. Lydia juega un papel fundamental en su plan, sobre todo porque es la persona que conoce por completo a Alpha. De hecho, logra que la joven le cuente cómo es su madre, destacando que se trata de una persona manipuladora y que consigue que la gente haga lo que ella desea, asegurándoles que sin su ayuda solo les espera la más absoluta miseria, logrando así que le guarden lealtad absoluta. Hasta aquí, nada nuevo que no hayamos presenciado ya.

Quizá Carol está siendo un tanto egoísta porque solo está mirando por sus intereses, sin percatarse de que sus acciones pueden provocar que vuelva a saltar la chispa que haga que Alpha ataque. A ella no le importa nada de eso, ni que el padre Gabriel muestre enfado por no contar con el Consejo. Obviando a todos, Carol intenta una nueva táctica con el prisionero. Atendiendo a las palabras de Lydia, que asegura que si el resto de los Susurradores ven que pueden salir adelante puede que pierdan el miedo a Alpha, Carol le ofrece manjares que no va a encontrar en otro lado. Renunciar a comida tan deliciosa después de alimentarse a base de carroña no es sencillo, pero el hombre termina escupiéndole a la cara, demostrando que son muy fieles a Alpha. No obstante, el esfuerzo no ha sido en vano porque han descubierto que creen que Alpha mató a Lydia.

El lado más humano

Aaron y Gamma en 'The Walking Dead'

Mientras tanto, Aaron también ha comenzado a actuar para ganarse la confianza de Gamma. Ya le vimos acercarse a ella en capítulos anteriores, tendiéndole una mano cuando la joven lo necesitaba. Humanizar a los Susurradores y recordarles cómo era la vida antes es una estrategia que podría funcionar, pues hasta la propia Alpha nos ha dejado ver que los sentimientos nunca se disipan. De este modo, Aaron le ofrece a Gamma pan recién horneado, dibujos de su hija y le explica todas las cosas buenas que tiene Alexandria. Por como reacciona Gamma, todo apunta a que está funcionando, pero Alpha vuelve a hacer acto de presencia y, mediante el castigo físico, le recuerda que solo le debe guardar lealtad a ella, la única persona que no le abandonará.

Ya hemos visto en multitud de ocasiones el poder que tiene Alpha con su gente, un liderazgo que se sustenta únicamente con el miedo. Lydia nos ha dado la clave, que no es otra que enseñarles a los Susurradores que hay vida más allá de lo que Alpha les quiere hacer creer, que incluso su líder tiene sus puntos débiles y que les ha mentido. Sin embargo, la propia Lydia opta por cambiar de bando cuando descubre que Carol la ha utilizado y manipulado para que Gamma viera que sigue viva. No sabemos cómo será ahora la vida de Lydia al no tener la protección de Daryl y compañía, menos todavía cuando el resto de los Susurradores descubran que Alpha no la sacrificó. Lo que sí ha destapado la joven es que la manipulación es un arma utilizada por ambos bandos.

Giro inesperado

Avi Nash como Siddiq en 'The Walking Dead'

El pobre Siddiq sigue anclado al pasado, a aquella horrible noche en la que le obligaron a presenciar la muerte de sus amigos. Ha llegado hasta tal punto que intenta suicidarse al ver que no puede hacer nada para ayudar a su gente, sobre todo después de descubrir que una de sus pacientes ha muerto. Por suerte, Rosita llega a tiempo para rescatarle, momento en el que le confiesa sus temores y males. Todo lo que le pasa es fruto del sentimiento de culpabilidad por no haber protegido a Enid y a Tara, incluso reconoce que no es capaz de trabajar con Dante porque le recuerda a su antigua ayudante. Dentro de todo lo malo, esta situación le ha permitido establecer conexiones y averiguar que es el agua lo que está provocando que la gente enferme.

Llegados a este punto podemos afirmar que esta trama de la gente enferma misteriosamente se ha resuelto de una forma lenta y muy obvia, pero detrás de todo eso nos aguardaba una gran sorpresa que aporta coherencia a los hechos. Los recuerdos no eran lo único que torturaba a Siddiq, la presencia de Dante también estaba haciendo mella en el médico y ahora sabemos el motivo. Detrás de esos intentos por ayudar y de esos chistes para rebajar la tensión se encuentra un Susurrador. Siddiq ha logrado dar con la clave de todo al recordar que su nuevo ayudante fue quien le obligó a mirar la ejecución de sus amigos. Descubierto el pastel y con Siddiq debilitado, Dante no tiene ningún problema en asfixiarle y acabar con él.

Se trata de un giro totalmente inesperado y muy complicado de predecir, aunque si nos paramos a analizar lo que ha ocurrido hasta el momento, todo cobra sentido. El agua contaminada solo podía ser fruto de la manipulación por parte de alguien. Además, el prisionero no murió de forma accidentada, Dante sabía que le estaba administrando cicuta y probablemente lo hizo para que no le delatara. Todo ha sido planificado por Dante al dedillo, escudándose en esa bata de médico con la que nadie iba a dudar de su buen hacer. Después de ver cómo intentaba suicidarse, quizá Dante opte por hacer creer al resto que Siddiq por fin ha logrado quitarse la vida. Resulta triste que este personaje se marche por la puerta de atrás, nos queda esperar y tener la confianza de que consigan averiguar la verdad.