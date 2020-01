Nuria Martínez cuenta la verdad de su alergia al melocotón que le hizo abandonar 'GH VIP': "Fui a psicólogos"

Uno de los momentos más sorprendentes y comentados de la séptima edición de 'GH VIP' fue sin duda el abandono de Nuria Martínez del programa por ser alérgica al melocotón. Posiblemente nadie esperaba que ningún concursante tuviese que dejar el espacio por ser alérgico a un alimento pero sí, ella lo hizo. En su lugar entró al programa Pol Badía, que sin duda nos regaló momentazos en su reencuentro con Maestro Joao y Adara Molinero. Pero bien, la chica ahora ha tenido una nueva oportunidad y es que 'El tiempo del descuento' le ha permitido volver a la casa de la que tuvo que salir por la puerta de atrás y es que ella es una de las participantes de este reencuentro de 'GH VIP 7' que han organizado Telecinco y Zeppelin.

Martínez ha aprovechado la ocasión para hablar por primera vez de todo lo que vivió en su día y es que. Lo ha hecho en el primer post de su blog oficial en el perfil del espacio en Facebook. "Por fin os puedo contar por aquí cómo estoy viviendo esta nueva experiencia de ' El tiempo del descuento ' (sin melocotones)", ha empezado diciendo la concursante, mostrándose "súper feliz de estar en esta casa de nuevo y poder vivirla bien, ya que la otra vez tuve que irme de aquí muy malita". De esta forma,

Nuria Martínez en 'GH VOP 7'

"Me dio una reacción alérgica que la gente no vio porque estaba muy hinchada y no lo sacaron, pero algún día os enseñaré la foto de mi cara y lo entenderéis todo", seguía contando Martínez. De esta forma, confirma lo que todos sabíamos: la productora prefirió no emitir en el canal 24 horas el momento en que la chica tuvo que dejar el espacio al sufrir una reacción alérgica por dicho alimento, obviamente por respeto a su intimidad. De esta forma, Zeppelin y Mediaset prefirieron que estuviese fuera del hogar de Guadalix de la Sierra para que pudiese recuperarse y sí, es exactamente lo que hizo, tal y como ella misma sigue contando en su blog.

"He tenido que estar un tiempo con pruebas médicas para quedarme tranquila de todo lo que me salió, y de psicólogos para poder asimilarlo", seguía explicando, para después tranquilizar diciendo que ya está bien y que está convencida que "todo para por algo y el tiempo me ha traído de nuevo aquí". Nuria ha aprovechado la ocasión para "dar las gracias a la productora y a toda la gente que me apoya, a mis fans y a mi familia que son los que verdaderamente me importan y saben cómo soy". Además, la chica no ha dudado en lanzarle una directa pullita a sus haters: "A los que no también les mando un beso y que mientras hablen, quiere decir que estoy viva (...) ¡Qué vida solo hay una y hay que aprovecharla al máximo!".

Su balance de 'El tiempo del descuento'

Martínez ha aprovechado la ocasión para contar que sin duda su paso por el programa le está sirviendo de mucho en cuanto a saldar cuentas pendientes se refiere: "He tenido una conversación con El Cejas y con Gianmarco, que son los únicos con los que estaba un poco mal". De esta forma, la chica ha aprovechado para confesar que pese a que "me lo estoy pasando genial", "de esta casa me fío de muy poca gente, porque siento que la gente no me tiene muy en cuenta porque soy un poco diferente a todos". Por último, ha afirmado que para ella, "Dinio y Adara son los más importantes ya que (...) hemos hablado mucho y he tenido súper buena relación con ella", y añade que "Estela es un amor de niña y a Hugo le estoy cogiendo mucho cariño".