Gianmarco le ofrece a Adara abandonar juntos 'El tiempo del descuento'

Desde que se conocieron, la relación entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero ha sido de todo menos estable. Si ya en la casa de 'GH VIP 7' se conocieron, se enamorado y vivieron una historia de amor a escondidas de todos, poco podíamos esperar que fuera del hogar de Guadalix de la Sierra su relación iba a dar apenas un día. Varias semanas después, Telecinco les ha dado la opción se reencontrarse en la misma casa, pero en otro concurso: 'El tiempo del descuento', un nuevo reality de Zeppelin en el que han tenido la oportunidad de verse de nuevo, hablar por fin... ¿y reconciliarse? Es sin duda la gran duda que surge ahora y que todavía no tiene respuesta.

Adara y Gianmarco en 'El tiempo del descuento'

Después de una tensa discusión en la que parecía que lo suyo era irreconciliable, ambos han vivido un acercamiento que para muchos podría ser definitivo. El propio italiano era el encargo de contárselo a Anabel Pantoja y Kiko Jiménez en su habitación. Este último le recordaba que no tener una estabilidad plena en una pareja es lo habitual, incluso lo "bonito", ella le recordaba que si quería estar con Molinero debería tener paciencia, especialmente por toda la situación familiar con la que cuenta a día de hoy. Era entonces cuando Gianmarco les confesaba que le había hecho una petición definitiva a la ganadora de 'GH VIP 7'.

"Le he hecho una pregunta", empezaba diciendo Onestini, para relatar después todo lo que había pasado: "Le he preguntado si está interesada en mí. Ella me ha dicho que no lo sabía y yo le he insistido que quería saberlo y me dijo que no. Yo le he insistido que si estaba segura que no y me dijo que no, pero cuando me ha iba me dijo que sí". Pero no, la historia no quedaba aquí, y es que el italiano entonces les confesó a Pantoja y Jiménez la petición que le hizo a Adara, y que por ahora no tiene respuesta: "Le he dicho que salíamos ahora, íbamos al confe y le decíamos al Súper que salíamos juntos". En definitiva, el italiano estaba dispuesto a dejar 'El tiempo del descuento' si lo hacia con la que considera el amor de su vida.

La anticipada marcha de Adara

Sin duda, la petición impactó (y mucho) a Kiko y Anabel Pantoja, que no dudaron en abrazarle, aplaudir y gritar. "¡Mari! ¡Sois como Romeo y Julieta! ¿Qué te ha dicho ella?", le empezó diciendo ella. El italiano confirmó que ella no ha dado una respuesta concreta, pero que él si está dispuesto a hacerlo. ¿La gran sorpresa de esto? Él no sabe que si no hay cambios de última hora, Adara Molinero abandonará el concurso el domingo 19 de enero. ¿Se atreverá a ir tras ella o se quedará en el concurso intentando ganar así la edición? Está claro que todas las opciones están en el aire pero la sorpresa al descubrir el verdadero destino de Molinero en 'El tiempo del descuento' va a ser mayúscula por parte de Gianmarco.