Adara, hundida tras una discusión con Gianmarco: "Lo único que he recibido han sido exigencias"

La relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini sigue siendo igual de inestable en 'El tiempo del descuento' que en 'GH VIP 7'. Tras salir de la casa se separaron, durante las semanas posteriores han mantenido un enfrentamiento público en los espacios de Telecinco y ya dentro de la casa del nuevo reality de Zeppelin han vivido un acercamiento pero también distintas discusiones. La última la han vivido este jueves 16 de enero. Ambos han intentado de nuevo arreglar las cosas hablando claramente de sus sentimientos, pero lejos de conseguirlo, han creado un muro todavía más grande, con Adara totalmente derrumbada y sin saber muy bien qué hacer con esta situación.

Adara y Gianmarco en 'El tiempo del descuento'

Todo ha empezado cuando el italiano le ha reprochado a Molinero que "tú vas a tus cosas (...) cosas que no me gustan, tus actitudes... tienes una forma de pensar totalmente a la mía", algo que ella no comparte en absoluto. "Lo único que haces es reprocharme cosas, y has aprovechado todo para reprocharme", ha afirmado esta, a la vez que le ha recordado que "cuando estábamos en el confesionario, yo te dije que no dudaras de mí. Pero lo único que ha recibido cuando he salido han sido exigencias". Mientras Onestini se preguntaba que exigencias tenía, esta le ha recordado que el italiano le obligó a decidir de forma instantánea cuando ella salió de la casa de Guadalix de la Sierra.

Mientras ella le recordaba su exclusiva en Lecturas en la que dejaba claro que seguía enamorada de él, este no ha dudado en sacar el beso entre ella y Hugo en 'GH VIP 7'. "Es la misma conversación continuamente. Pienso que lo que te interesa es agarrarte a lo que sea para no arreglarlo. Que me repitas constantemente el beso con Hugo, cuando después cogí y me besé contigo después... Te vuelves a quedar con lo que te beneficia para no arreglar las cosas", le ha terminado reprochando la chica, visiblemente emocionada, mientras él afirmaba que "soy yo el que ha intentado hablar contigo varias veces. Me has hecho llorar por como me has tratado".

Adara, totalmente destrozada

"Tú no pides disculpas por nada, solo por grabarme (...) tú me has hablado mal, no mas levantado la voz", le ha seguido recriminado la chica, a lo que este ha decidido zanjar el tema: "Veo que no tienes ganas de estar aquí. Te estaba diciendo que yo lo he intentado. Creo que de a ti no te interesa nada, y no puedo irte siempre detrás, decirte las cosas... cuando a ti no te interesa nada". Finalmente, la chica le ha recordado que "siempre que te digo lo mismo, tú me vuelves a decir lo mismo, eres el que me reprocha cosas constantemente". Una frase que ha sido determinante para que el italiano abandonase la habitación y Adara, completamente sola, rompiese a llorar, totalmente destrozada.