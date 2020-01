La fecha en que Adara deberá abandonar 'El tiempo del descuento'

Mediaset y Zeppelin han dado a lo concursantes de 'GH VIP 7' una segunda oportunidad para saldar sus cuentas pendientes en 'El tiempo del descuento', un nuevo reality que se prolongará cinco semanas (hasta el arranque de 'Supervivientes 2020') y que cuenta con la mayoría de participantes del espacio original. Pero lo que poco podíamos imaginar es que una de las concursantes estrella del espacio no iba a estar toda la edición completa. Así lo comunicó Jorge Javier Vázquez al final de la primera gala emitida el domingo 12 de enero, aunque esta información solo la conoce la audiencia y ella, el resto de concursantes no han sido avisados que su paso será breve.

Adara Molinero en 'El tiempo del descuento'

Adara Molinero es la concursante que tan solo pasará unos días en la casa de Guadalix de la Sierra. Jorge Javier Vázquez explicó que esta deberá abandonar el programa en algíun momento de su transcurso para solucionar asuntos personales y familiares que le esperan fuera. El conductor no quiso dar más detalles de los mismos aunque no sorprendería que se trate de algún tipo de tema relacionado con su hijo o su expareja. Pese a ello, ni él ni la participante quisieron hablar más y simplemente se dejó claro que hasta la salida de la chica no se iba a comunicar al resto de la casa que Molinero era simplemente una invitada de la edición, no una concursante a pleno derecho.

La gran duda surgía entonces: ¿Cuántos días está previsto que Adara Molinero se mantenga dentro de la casa más famosa de la televisión? Pues bien, su madre Helena dio la respuesta en la entrega de 'Sálvame naranja' emitida el martes 14 de enero. La madre de Adara visitó el programa para aclarar diferentes temas pendientes relacionados con ella, su hija y Gianmarco y sin darse cuenta acabó revelando la fecha prevista para qua esta deje el programa: "Esta vez estás más tranquila, ¿no?", le empezó preguntando Paz Padilla, algo que era corroboró, mientras Paz le recordaba que pronto la tendrá en casa: "Esperemos que sea menos tiempo". Fue entonces cuando Helena reveló el día en que está previsto que su hija se vaya de la casa: "Espero que sea una semana nada más (...) en principio Adara va a estar una semana en la casa". De esta forma, si se cumple lo previsto, Molinero saldrá del espacio el domingo 19 de enero.

Gianmarco y Adara: Acercamientos y reproches

Está claro que Adara se ha convertido en la auténtica protagonista de 'El tiempo del descuento'. Su encuentro con Gianmarco fue el momentazo más esperado de la gala inaugural y posteriormente, la relación entre ambos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra no ha decepcionado. Los dos han protagonizado un inesperado y emotivo acercamiento, que hacía presagiar que con el tiempo, ese enfrentamiento que mantenían podría acabar diluyéndose por completo... ¿o no? Y es que hay algo que podría haberles distanciado para siempre y es que Adara reveló un episodio desconocido para todos: el italiano podría haber intentado conquistar a su madre."Estuviste comiendo con mi madre y le mirabas la boca, los ojos y todo igual que a mí. Que se echó para atrás y te dijo '¿qué estás haciendo?'", le reprochó la chica, algo que él tachó de "alucinaciones".