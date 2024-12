Por Alejandro Burrueco Marín |

Millán Salcedo y Florentino Fernández han entrado en polémica después de que el primero calificase de "humor rancio" una imitación de Fernández. De hecho, Salcedo también mencionó al humorista al hablar de Josema Yuste y la separación de su dúo Martes y Trece: "Pensó: 'Pues ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'. Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo". La presentadora, Nuria Roca, y su marido, Juan del Val, debatieron en 'La Roca' sobre este enfrentamiento entre cómicos.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'

", comenzaba Del Val posicionándose con Fernández, mientras que sus compañeros aplaudían sus palabras porque "eso lo tiene que decidir el público". "Flo es un humorista extraordinario", alababa Juan del Val tras afirmar también que "".

Por su parte, Roca aseguró que había estado informándose y explicó al resto de colaboradores que Salcedo se la tenía jugada a Fernández "porque le hizo una imitación que no le gustó": "Me parece un despropósito viniendo de Millán Salcedo que ha imitado a todo el mundo". De esta manera, la pareja se puso de acuerdo al posicionarse con Flo Fernández.

Juan del Val deja clara su postura

Enseguida Juan del Val retomó la conversación: "Nadie se debe molestar porque te imiten, pero si es un humorista...". Es más, el colaborador se reafirmó para dejar clara su postura: "En toda esta partida estoy con Josema y fundamentalmente con Flo", se reafirmaba Juan del Val. El resto de tertulianos también estuvieron de acuerdo con la visión del escritor.