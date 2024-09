Por Alejandro Burrueco Marín |

Cada día son más los rostros televisivos que se hacen eco del éxito que ha tenido David Broncano al llevar el formato de 'La revuelta' a La 1. De hecho, en esta ocasión ha sido una de las colaboradoras de 'El hormiguero' quien ha alzado la voz sobre el espacio del access prime time de TVE. Algo poco común, porque Broncano y su equipo hacen constantes referencias al programa de Pablo Motos, pero este juego no es mutuo. Ha sido Nuria Roca quien ha celebrado el aumento del consumo televisivo de la nueva temporada en una entrevista para El Español.

'La revuelta'

", ha explicado Roca. "Se está hablando de algo que excede a la tele y creo que es un error, sobre todo para los que trabajamos y amamos este medio", ha continuado sobre la batalla que tanto se menciona. También ha aplaudido que como consecuencia haya aumentado el consumo de la televisión: "".

"Lo que se ha visto en estas semanas es que hay más gente delante de la televisión, y eso me parece que es fantástico porque todo ha subido, con lo cual, creo que es muy positivo", ha comentado la presentadora de 'La Roca' sobre este aumento. De hecho, añade que ese incremento de telespectadores ha beneficiado al programa más nuevo: "La lucha por la audiencia en esta temporada está un poco complicada y está todo muy repartido. Los que vienen nuevos, se van al sitio nuevo, entonces, todo es más difícil".

El mensaje de Nuria Roca para Carlos Latre

La colaboradora de 'El hormiguero' ha mencionado al que fue su compañero en el mismo programa, Carlos Latre, que cayó con su 'Babylon Show': "Existen víctimas colaterales, por supuesto, pero esta es la tele, que te voy a contar yo de programas que se ponen en marcha y se quitan a las dos semanas, también he estado en ellos". "No he hablado con Carlos, pero ha sido una faena para él porque no hay nada que te pueda hacer más ilusión que poner en marcha un proyecto", ha continuado la comunicadora, que afirma que "hay formatos con los que se es más paciente y otros con los que no".