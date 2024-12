Por Pablo Fernández Pérez |

Millán Salcedo es historia de la televisión española. Su etapa con Josema Yuste en Martes y Trece ha marcado a toda una generación con sus sketches y sus especiales de Nochevieja. Desde que se separaron en el año 1997, no todo lo que se ha ido publicando sobre la relación entre ambos ha sido muy bueno. En mitad de la promoción por su nuevo espectáculo 'Preguntamelón', Salcedo se ha sentado en 'Ni que fuéramos Shhh' para hablar de ello.

En el programa de María Patiño, le han vuelto a abrir el melón y él no ha tenido pelos en la lengua para hablar sobre ello. "Lo de Flo me surgió espontáneamente porque como voy sin guion, tengo peligro. Soy imprevisible y me dio por ahí, pero es un poquito venganza y lo reconozco", comenzaba diciendo. "Él me hizo una imitación que se supone que era muy amable, desde la amistad. Lo vi en el programa de José Mota. Vi la imitación y me ofendió".

"Me hizo como una especie de maricona vieja patética y yo le llamé (...) Le dije de todo, muy mal. Además, él lo sabe, le dije que no le iba a pegar un puñetazo porque él me devolvería 20, que si no, lo tenía", declaraba. Patiño, en ese momento, le preguntó que por qué lo vio así de mal, a lo que él respondía: "Porque no sabe imitar, porque lo hizo muy mal. Yo nunca he sido una vieja maricona, coño, yo no tengo pluma, me cago en diez (...) Es un humor rancio". Además, sentenciaba de la siguiente manera: "¿Que me equivoqué diciéndolo en público? Pues probablemente, no lo tenía previsto. Y si te ofendí, Flo, pues chico, no sé si decir lo siento o te jodes".

Las medidas con Josema Yuste al respecto

"Hemos hablado Josema y yo a rebufo de lo que está saliendo y hemos hecho una especie de pacto de que no vamos a entrar al trapo. Pacto de no agresión y, sobre todo, de no hace más grande la bola esa hipotética de nieve", aseguraba Salcedo. "La trayectoria con Josema ha sido una maravilla", señalaba el humorista, y cerraba al afirmar que nunca ha vuelto a hacer dúo con nadie porque duda mucho que encontrara "un compañero tan grande y tan bueno como Josema Yuste".