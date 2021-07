Florentino Fernández vuelve a estar en el foco de la polémica. El humorista ha recibido numerosas críticas en Twitter después de su extraña respuesta a un mensaje de David Broncano. El presentador de 'La resistencia' se quejó de un titular machista en el que se referían a la tenista Paula Badosa como su ex. El titular de la publicación decía: "Paula Badosa, la ex de David Broncano que deslumbra en los Juegos de Tokio".

Florentino Fernández y David Broncano

Las palabras del periódico ha provocado numerosas críticas y Broncano no dudaba en responderles: "Estos machistas consideran que para hablar de una de las mejores deportistas del mundo es necesario citarme a mí, que estoy viendo los Juegos tumbado en un sofá, sólo porque soy un hombre famoso. Es despreciable e injusto, y debe parar ya".

Sin embargo, nadie se esperaba que Florentino Fernández le respondiera con un "Bienvenido al Club" y le enviase una captura de pantalla sobre la polémica entrevista que concedió a El Mundo, en la que decía: "Si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos, sino de talento". La extraña respuesta del cómico no ha sido comprendida por los usuarios de las redes.

Estos MACHISTAS consideran que para hablar de una de las mejores deportistas del mundo es necesario citarme a mí, que estoy viendo los Juegos tumbado en un sofá, sólo porque soy un HOMBRE famoso. Es despreciable e injusto, y debe parar ya. https://t.co/1qJQ4OmOWZ — David Broncano (@davidbroncano) July 27, 2021

Aluvión de críticas en Twitter

El humorista se sumaba al debate público, pero se convertía en foco de las críticas por no entender el reproche que había planteado Broncano. Sin duda, un desafortunado comentario que ha revolucionado a la comunidad tuitera, que no ha dudado en criticar al humorista al no entender su aportación con el tema que se estaba hablando.

Señoro, que sepa usted, que lo ha entendido nada de nada. Es usted más tonto de lo que pensábamos. No es el protagonista de esta historia. Váyase a pasear a la playa o a dar de comer a las palomas. — Lula (@Martirios19) July 28, 2021

Que pena que no hayas entendido nada, por dignidad propia borraría el tweet para no parecer más subnormal de lo que eres. — Genís (@Regush) July 27, 2021

A ver, que @davidbroncano no está hablando del Club de los Gilipollas, Flo, que te haces un lío tú solo. — ?????? (@antuanico) July 28, 2021