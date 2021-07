Desde que empezaron los Juegos Olímpicos de Tokyo, hemos podido comprobar en más de una ocasión cómo el machismo sigue vigente en nuestra sociedad a través de titulares y comentarios fuera de lugar sobre las mujeres que participan en él. Durante la jornada del 27 de julio de 2021, un conocido diario español conseguía despertar a miles de usuarios de Twitter por un titular sobre Paula Badosa, tenista catalana que pasó a cuartos de final del torneo olímpico que la enfrentaba a la checa Vondrousova, aunque finalmente la joven ha tenido que abandonar el torneo por culpa de un tremendo golpe de calor.

"Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio. La tenista, ex de David Broncano, se clasificó este martes para los cuartos de final de los JJOO", rezaba el titular de La Razón, describiendo a la profesional del deporte como la expareja del presentador de 'La resistencia'. De esta manera, David Broncano se convertía en Trending Topic y el de Movistar+ no tardó en pronunciarse al respecto.

"Estos machistas consideran que para hablar de una de las mejores deportistas del mundo es necesario citarme a mí, que estoy viendo los Juegos tumbado en un sofá, sólo porque soy un hombre famoso. Es despreciable e injusto, y debe parar ya", escribía Broncano, haciendo especial hincapié en las palabras "machistas" y "hombre". El periódico ya mencionado no tardó en rectificar el artículo y eliminar los tweets con el machista titular.

Lo que le ha ocurrido a Paula Badosa también le ha pasado a Ariarne Titmus, a Adriana Cerezo y María Xiao. Estas cuatro deportistas olímpicas han visto cómo los medios han obviado sus nombres y apellidos para señalarlas como "la ex de David Broncano", "la admiradora de Nadal", "la imitadora de Jackie Chan" o simplemente "una olímpica española del tenis de mesa". Los usuarios de redes hicieron hincapié en que esas mujeres merecen reconocimiento por sus logros, no por sus relaciones, gustos o parecidos, por lo que sería necesario visibilizarlas y apoyarlas al máximo.

Ciertas personalidades del mundo de la televisión o relacionadas directamente con los Juegos Olímpicos también han criticado el titular, tirando de ironía, tal y como lo han hecho Anabel Alonso y Paloma del Río. "El marido de Shakira, sigue en el Barça ¿no?", se preguntaba la cómica, refiriéndose a Gerard Piqué. "Y el ex marido de Sara Carbonero fue un buen portero de la Selección Nacional", le contestaba Paloma del Río, la periodista que pone voz a los JJOO, aludiendo a Iker Casillas.

Actualizamos con nuevas noticias sobre la delegación española en los JJ.OO. de Tokio 1964. La ex de David Broncano también sabe darle a la raqueta. Guiño, guiño. pic.twitter.com/yVquDfNddK

Y el ex marido de Sara Carbonero fue un buen portero de la Selección Nacional https://t.co/oT7KtGZytJ

3 titulares. 1. Ariarne Titmus. Ha ganado el oro, pero es conocida por todos como "la admiradora de Nadal" 2. Paula Baldosa. Se clasificó para cuartos, pero su valía es ser ex de Broncano. 3. Maria Xiao ni siquiera tiene nombre: es "una olímpica española de tenis de mesa". pic.twitter.com/dNqfbiC2OW

Ahora cuando habláis de David Broncano si eso poneis "ex de Paula Badosa". Menudo machismo y que mania teneis los medios siempre de desprestigiar los logros de una mujer añadiendo la coletilla de "ex de no se quien"