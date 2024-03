Por Beatriz Prieto |

Con el estreno de la tercera temporada de 'Heartstopper' marcada para el próximo octubre tras concluir su rodaje a finales del 2023, los fans de la serie de Netflix conocieron una triste noticia este jueves 28 de marzo: la actriz Olivia Colman, encargada de interpretar a Sarah Nelson, madre de Nick (Kit Connor), no estará presente en los próximos episodios por problemas de agenda.

Los protagonistas de 'Heartstopper' junto a Olivia Colman y Alice Oseman

, confirmó la intérprete, en tono de disculpa, durante una entrevista para Forbes. Colman, de hecho, reconoció que "me siento fatal por eso", dado que. La actriz hacía así referencia, especialmente, a una de las escenas más emotivas y queridas por los fans de la serie: cuando Nick decide abrirse con su madre sobre su bisexualidad.

A pesar de la mala noticia, Colman no descartó volver para la cuarta temporada de 'Heartstopper', en caso de que la serie confirme su renovación: "Siempre que esté acordado con antelación, quizás sea capaz de hacerlo". Por su parte, Alice Oseman, creadora de 'Hearstopper', habló de la baja de Colman en sus redes: "Intentamos todo lo que pudimos, pero no estaba destinado a ser y solo es la forma en la que la televisión funciona a veces". "Estamos muy agradecidos con Olivia por su increíble interpretación en la serie y le deseamos lo mejor", añadió la también guionista de la serie.

Así afrontan la ausencia de Sarah

Oseman también anunció que "no escogimos una nueva actriz para Sarah y sé que muchos de vosotros, sobre todo los fans de los cómics, estaréis enfadados y preocupados por cómo seguiremos adelante sin la madre de Nick". La escritora se mostró consciente de que "hay una escena en particular que muchos de vosotros estáis esperando ver en la temporada 3 y que quizás os sentís decepcionados y descorazonados con nosotros". "Lo entiendo perfectamente, yo estaba preocupada también cuando me enteré", añadió Oseman.

La británica aprovechó su mensaje para pedir a los fans de la serie que "no nos abandonen todavía", puesto que "he hecho todo lo que estaba en mi poder para preservar esa escena como está escrita en el cómic y la he escrito con algunos elementos nuevos de la historia para asegurarme de que aseste el golpe emocional que da en el cómic". Además, Oseman recordó que la historia de Nick de los cómics seguirá presente, aunque "el papel de Sarah como apoyo emocional pasará a otros personajes de la historia por ahora", antes de compartir su entusiasmo por que los fans puedan ver los nuevos episodios, además de los nuevos fichajes aún por conocer.