Omar Ayuso abandona Twitter tras las duras críticas recibidas por su polémico comentario sobre los fans

"Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros". Con este mensaje en su cuenta oficial de Twitter se iniciaba la polémica con Omar Ayuso. El actor madrileño, que da vida a Omar en la serie 'Élite' de Netflix, recibió numerosas críticas en redes sociales por este controvertido tuit publicado tras conocerse la nueva normativa del Gobierno como medida de seguridad en la crisis del coronavirus.

Omar Ayuso

Un comentario que ofendió a sus seguidores al entenderlo como una crítica hacia ellos y las fotos que suelen pedirle cuando se encuentran con él. Incluso la actriz Elena Rivera, protagonista de 'Inés del alma mía' y 'Alba', publicó un aplaudido comentario mostrando su disconformidad con la opinión de Ayuso: "Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público".

Tras intentar explicarse en su cuenta de Twitter para matizar sus palabras, el actor no logró calmar las aguas y generó todavía más indignación por sus comentarios. Finalmente, Omar Ayuso ha decidido abandonar la red social del pajarito. Un decisión drástica que anteriormente tomaron otros rostros televisivos como Javier Ambrossi, Máximo Huerta, Ariel Winter o Dulceida, entre otros.

La versión de Ayuso

Aunque sus explicaciones no sirvieron de mucho, el madrileño aseguró que "cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablo de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto" y "quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto". "No tendría que estar sobreexplicando algo tan simple como que si existen unas normas de seguridad de cara al virus, entre las que incluye la distancia personal, hay que respetarlas", añadió. Por el momento, se desconoce si su salida de la red social será permanente o solo temporal, ¿volverá próximamente a Twitter?