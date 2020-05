La provocativa foto de Omar Ayuso con un chico completamente desnudo en Instagram

Las Encinas además de ser el lugar en el que se desarrollan todas las tramas de la serie 'Élite' se ha convertido sin duda en una auténtica cantera de actores. Muchos de los rostros que hemos conocido en dicho lugar se han convertido en auténticas estrellas del mundo de la televisión y del cine y este es precisamente el caso de Omar Ayuso, uno de los protagonistas de la ficción de Netflix. El joven intérprete se pone en la piel de Omar, uno de los personajes más destacados de la serie, que además protagoniza una de las relaciones más importantes de toda la historia; la llamada carpeta 'Omander'. Desde que empezó a trabajar en este papel, este ha logrado una fama internacional que se traduce en millones de seguidores en todas sus rede sociales.

El intérprete ha logrado ganarse un hueco en la pequeña pantalla y también en los medios de comunicación y es que ojeando sus perfiles oficiales de Twitter a Instagram podemos comprobar como es muy natural y no tiene filtro ninguno en postear lo que le apetece, independientemente de su número de seguidores. "No estoy bebiendo los dos litros de agua diarios, me estoy portando fatal" e "Intento hacer tuits virales y solo me salen comentarios de señora de 60 años, así soy", son sus dos últimos tuits publicados, lo que evidencia la espontáneidad con la que utiliza las redes sociales. Es algo que también sucede en Instagram, donde le vemos publicar imágenes de su día a día, recomendaciones musicales o simplemente selfies que se realiza en cualquier lugar.

Pero la última publicación del intérprete ha sorprendido, y mucho, a sus fans, algo que evidentemente este buscaba. En esta foto le vemos sin camiseta, con una cara provocativa y manteniendo una videollamada con otro chico. Precisamente, es esa imagen la que ha impactado a todos ya que este está completamente desnudo. Además, se intuye claramente que estaría masturbándose mientras Ayuso le mira. Cabe destacar además que el actor de 'Élite' ha acompañado la imagen del texto "no os distanciéis demasiado". La instantánea rápidamente se ha hecho viral, ya acumula miles de likes y todo tipo de comentarios. "Babyyyyy veo que no pierdes el tiempo en la cuarentena", "Oh my fucking God" e infinidad de iconos de llamas han inundado el post en Instagram. Está claro que no, la foto no ha pasado desapercibida para nadie.

La carrera de Omar Ayuso

Más allá de 'Élite', a Omar Ayuso le hemos podido ver en otra producción televisiva como 'El Continental' de Televisión Española. Paralelamente ha participado en los cortos "Ráfagas de vida salvaje" y "Disseminare". Ahora se encuentra inmerso en 'Élite', ficción de gran éxito internacional que se encuentra a la espera de una renovación oficial por una nueva tanda. Pese a que todo parece indicar que efectivamente sí se producirá, la plataforma de streaming todavía no se ha pronunciado. En caso positivo, también parece evidente que Omar Ayuso seguirá formando parte del elenco de la misma teniendo en cuenta cómo terminó la trama de su personaje Omar en el cierre de la tercera tanda de la misma.