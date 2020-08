Elena Rivera atiza a Omar Ayuso y su "poco amor por esta profesión" por su polémico tuit sobre los fans

Quien siga a Omar Ayuso en redes sociales sabe que últimamente el actor de 'Élite' no se muerde la lengua a la hora de compartir una opinión, aunque esto pueda desencadenar en una gran polémica. "Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros", publicaba en Twitter tras conocerse la nueva normativa del Gobierno como medida de seguridad en la crisis del Covid-19.

Omar Ayuso y Elena Rivera

A mucha gente le ofendió este comentario, que entendió que al actor no le hace mucha gracia que sus seguidores le pidan fotos por la calle. Mientras algunos aplaudían la decisión del actor, otros muchos han criticado este comentario, considerándolo como un desprecio para todos aquellos que ven tu trabajo y te admiran.

Elena Rivera es una de las actrices que han visto muy desafortunado el comentario de Ayuso y, aunque no le ha mencionado, ha escrito un tuit muy crítico. "Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público. Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto", dice muy clara la actriz.

Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público.

Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto. — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) August 15, 2020

La explicación de Ayuso para matizar

Este tuit de Rivera ha tenido una inmensa interacción por parte de sus seguidores, que alaban sus palabras y siguen criticando el comentario de Ayuso. Visto el revuelo en redes sociales, el actor ha querido explicarse y matizar sus palabras, recuperando el tuit que había borrado.

el tuit en cuestión era este. lo borré porque pasaba de generar una polémica de algo tan absurdo y tan sencillo pic.twitter.com/tLSDNTImT6 — Omar Ayuso (@OmarAyusoo) August 15, 2020

El actor de 'Élite' expone que "cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablo de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto" y añade que "quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto". De este modo, explica que se ha malinterpretado su mensaje: "lo demás es no haber entendido el trasfondo del mensaje y buscar mierda donde no la hay" y concluye diciendo que y "no tendría que estar sobreexplicando algo tan simple como que si existen unas normas de seguridad de cara al virus, entre las que incluye la distancia personal, hay que respetarlas".