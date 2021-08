Omar Montes y su propuesta de ir al espacio junto a Jeff Bezos: "Tengo miedo"

La carrera profesional de Omar Montes sigue imparable. Después del éxito del remix de "Diablita", el cantante anunció que tendrá una serie documental a finales de 2021 sobre la última etapa de su vida. La producción estará a cargo de Mediaset y Amazon Prime Video y se titulará 'El Principito es Omar Montes', pero no es el único proyecto que pasa por la vida del joven.

El cantante Omar Montes

El artista de Pan Bendito ha demostrado que es un personaje muy polifacético y que no se le resiste ningún reto, ni le falta imaginación. De hecho, en su reciente entrevista con El Mundo, cuando le pedían cerrar con una "exclusiva mundial con su poquito de realismo mágico", Montes ha afirmado que Jeff Bezos, dueño de Amazon, se ha puesto en contacto con él para invitarle a su próximo viaje espacial

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película "Interstellar" y los agujeros de gusano me imponen muchísimo", parecía bromear el cantante. Además, añadía que quiere ser "el segundo español que vaya al espacio después de Pedro Duque".

"Me lo propuso y acepté"

Y es que, según Montes, el dueño de Amazon tiene la canción "La Rubia" en su playlist, motivo por el que le escribió a Montes: "Quiere que sea uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial. Me escribió un privado por Instagram porque tenía en su playlist mi canción "La Rubia". Me lo propuso y acepté", comentaba. ¿Veremos al exnovio de Isa Pantoja en el espacio?