Por Alejandro Rodera |

El reparto de 'One Piece' no para de crecer. Al quinteto protagonista se han ido sumando los actores y actrices que interpretarán a personajes como Crocus, los gigantes Brogy y Dorry y varios componentes de Baroque Works, pero eso no es todo. En la tarde del jueves 27 de junio, Netflix ha ampliado esa lista con otros cuatro nuevos nombres que debutarán en la segunda temporada, aunque hay un caso un poco peculiar.

Callum Kerr (Smoker), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol) y Ty Keogh (Dalton)

Los últimos en incorporarse al live action de la obra de Eiichiro Oda, respectivamente. A diferencia del resto, que irrumpirán en la aventura de carne y hueso en la próxima tanda,, aunque en aquel momento tan solo se anticipaba su llegada con un breve plano de espaldas en el quecon uno de sus icónicos puros.

Tras aquella suerte de teaser, Smoker tendrá la oportunidad de mostrar su rostro y las habilidades que controla como usuario de una fruta del diablo. Como agente de la Marina, ejercerá de antítesis de Luffy y el resto de los Sombreros de Paja, y bajo su mando tendrá a otra marine como Tashigi, una joven espadachina. Ambos personajes aparecieron por primera vez en el manga en el arco de Loguetown, el inmediatamente posterior al de Arlong Park, por lo que cabe esperar que aparezcan bastante temprano en la nueva temporada.

Chopper a la vista

Uno de los momentos más esperados de la segunda entrega será sin duda la presentación de Tony Tony Chopper, cuya inclusión en la próxima tanda ya fue confirmada por el propio Oda. Por si quedara alguna duda de que el adorable médico aparecerá en los nuevos episodios, el fichaje de Colletti y Keogh como Wapol y Dalton las despeja por completo, ya que los dos personajes, junto a Chopper, forman parte del arco de la isla de Drum, el tercer destino al que llega la tripulación de Luffy tras saltar al Grand Line.