'One Piece' presenta a los villanos que formarán parte de Baroque Works en la segunda temporada

Por Alejandro Rodera

Tras zarpar con una primera temporada que convenció a fans recién acérrimos y recién llegados, 'One Piece' ya está moldeando su siguiente entrega en Netflix. La adaptación del manganime de Eiichiro Oda, que está cerca de poner en marcha el rodaje de sus siguientes episodios, ha dado un paso al frente al anunciar cuatro fichajes que darán mucha guerra a Luffy y compañía. Además, estas incorporaciones suponen la irrupción definitiva de Baroque Works, uno de los hilos conductores de la celebrada saga de Arabasta.

Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), David Dastmalchian (Mr. 3) y Daniel Lasker (Mr. 9)

Aunque en la primera entrega, será en la segunda cuando esta organización criminal cobre protagonismo. Así lo demuestra esta tanda de fichajes que ha confirmado a David Dastmalchian (' Oppenheimer ') como, a Camrus Johnson (' Batwoman ') como, a Jazzara Jaslyn ('Warrior') comoy a Daniel Lasker (' Raised by Wolves ') como. La mayoría de estos personajes irrumpen en el material original en el arco de Whiskey Peak, uno de los primeros de esa saga de Arabasta que suponesus habilidades tras su paso por el East Blue.

Aun así, su presencia no se limita a una sola isla, ya que los integrantes de Baroque Works, una compañía repleta de poderosos agentes ordenados de manera jerárquica, tienen incidencia en varios de los arcos hasta culminar, precisamente, en el de la isla de Arabasta. Por tanto, cabe esperar que toda la segunda temporada se centre en esa amplia saga, durante la cual también se producirá la incorporación de algún que otro nuevo integrante de la tripulación de Luffy, como ya se confirmó cuando se anunció la renovación en septiembre de 2023.

Otros tres fichajes

Poco después de revelar esos cuatro nombres, Netflix ha anunciado otras tres incorporaciones al elenco de la segunda temporada de 'One Piece': Clive Russell ('Juego de Tronos') interpretará a Crocus, Werner Coetser ('Diepe Waters') dará vida a Dorry y Brendan Murray ('Raised by Wolves') se meterá en la piel de Brogy. El primero de esos personajes, Crocus, aparece en el arco de Reverse Mountain, el anterior al de Whiskey Peak, y se encuentra con los Sombreros de Paja en su salto al Grand Line. Por su parte, Brogy y Dorry son dos gigantes enfrentados de por vida en el arco de Little Garden, el posterior al de Reverse Mountain y Whiskey Peak.

Werner Coetser (Dorry), Brendan Murray (Brogy) y Clive Russell (Crocus)

¿Aventura sin fin?

La primera temporada de 'One Piece' cubrió casi un centenar de capítulos del manga al adaptar la primera saga casi al completo, a falta del arco de Loguetown. Por su parte, si la segunda recorre todo el argumento de Arabasta se llegará hasta el capítulo 217 del manga. Así pues, una vez más se tendrán que condensar ciertos eventos para encajar las piezas, aunque eso no implicará que los showrunners Matt Owens y Joe Tracz se queden sin material, ya que actualmente la obra de Oda, inmersa en su saga final, va por su capítulo 1118.