Oscar Isaac podría ser el 'Moon Knight' de Marvel y Disney+

Moon Knightse dio a conocer a nivel global con su rol de Poe Dameron en la última etapa de 'Star Wars'. Cinco años y una trilogía galáctica después, el actor guatemalteco no tiene previsto alejarse ni de Disney ni de sus grandes franquicias, ya que está negociando su incorporación a una de las ficciones originales de Marvel que está desarrollando Disney+. Sí, sabemos que Isaac ya estuvo implicado en "X-Men: Apocalipsis", pero hay ciertas cosas que están mejor en el olvido.

Moon Knight y Oscar Isaac

El proyecto en cuestión no es otro que 'Moon Knight', basado en un personaje de Marvel que no ha tenido tanto impacto cultural como aquellos que han poblado el Universo Cinematográfico, pero que ya tiene un longevo bagaje a sus espaldas. Como informa Deadline, Isaac está cerca de enfundarse el traje de este poderoso héroe, cuyo verdadero nombre es Marc Spector, pero todavía no ha sellado su acuerdo con Disney.

Frecuentemente, se ha definido a Moon Knight como el Batman de Marvel, ya que se trata de un millonario que se dedica a combatir el crimen, aunque el mayor punto en común entre ambos es la oscuridad de sus relatos. Un elemento diferencial es que el personaje de Marvel canaliza el poder del dios egipcio de la venganza, y practica la violencia bajo esa creencia para compensar el daño que hizo cuando era mercenario.

Cambio de academia

Al frente del equipo creativo de 'Moon Knight' se encuentra Jeremy Slater, que previamente ha adaptado "The Umbrella Academy", para Netflix. En estos momentos, la producción está buscando al director que abandere el proyecto, y la incorporación de Isaac puede ser un atractivo aliciente para convencer a realizadores relevantes. Por su parte, Isaac comenzará a rodar dentro de poco el remake de HBO de "Secretos de un matrimonio", en el que coincidirá con Jessica Chastain.