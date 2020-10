Todos los estrenos de Disney+, Filmin y StarzPlay en octubre de 2020

Más allá de los estrenos previstos para este mes de octubre en HBO, Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+, hay que sumar las ofertas del resto de plataformas de streaming en España, que incluirán nuevos títulos o temporadas a su catálogo. Desde la esperada segunda temporada de 'The Mandalorian' en Disney+, pasando por 'El arte del engaño' en Filmin y 'Brave New World' en StarzPlay. En FormulaTV os recopilamos todos los estrenos de estas plataformas.

Disney+

'The Mandalorian'

En primer lugar, nos adentramos en las novedades del catálogo de Disney+ en España que tiene un claro protagonista: 'The Mandalorian'. La serie de acción real basada en el universo de 'Star Wars' estrena su segunda temporada el 30 de octubre de 2020. Tal y como nos tiene acostumbrados, la aclamada ficción estrenará semanalmente una nueva entrega de las ocho que formarán esta tanda, donde el guerrero Mando (Pedro Pascal) continuará protegiendo la vida de El Niño, conocido por la audiencia como Baby Yoda.

Pero antes de la llegada de las aventuras galácticas, los suscriptores de la plataforma de pago podrán ver 'Elegidos para la Gloria'. Esta serie de National Geographic, basada en el bestseller de Tom Wolfe, narra los inicios del programa espacial de Estados Unidos y la impresionante historia de los primeros astronautas, conocidos como los siete magníficos del Mercury.

- 'Elegidos para la gloria' (Estreno – 9/10)

- "Clouds" (Película – 16/10)

- "Santuario de Chimpances" (Documental – 16/10)

- "Érase una vez un muñeco de nieve" (Corto – 23/10)

- "Dumbo" (Película – 23/10)

- 'The Mandalorian' (Temporada 2 – 30/10)

Filmin

'El arte del engaño'

Como viene siendo habitual, Filmin continúa apostando por ficciones internacionales que aterrizan en su catálogo este mes de octubre. El 30 de octubre estrenará la perturbadora 'El arte del engaño', una ficción irlandesa que moderniza el clásico "Rebeca" de Alfred Hitchcock y otros inolvidables títulos del thriller gótico. Lisa McGee, creadora de 'Derry Girls', profundiza en la relación entre un profesor viudo, su alumna y amante, y el recuerdo de la esposa fallecida a través de este thriller malicioso. Además, la plataforma acoge la séptima edición del festival Serielizados, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de las primeras entregas de algunas destacadas producciones internacionales.

- "El Criminal" (Película - 1/10)

- "El último deber" (Película - 1/10)

- "Instinto Básico" (Película - 1/10)

- "El mariachi" (Película - 1/10)

- "Agnes de Dios" (Película - 1/10)

- "Hardcore, un mundo oculto" (Película - 1/10)

- "El pelotón chiflado" (Película - 1/10)

- "Robin y Marian" (Película - 1/10)

- "Rápida y mortal" (Película - 1/10)

- "¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?" (Película - 1/10)

- "The World Is Full of Secrets" (Película - 3/10)

- 'El libro de los negros' (Temporada 1 – 6/10)

- "Under the Skin" (Película - 7/10)

- 'Glue' (Temporada 1 – 10/10)

- 'Helvética' (Temporada 1 – 13/10)

- "Lunas de Hiel" (Película - 30/10)

- 'El arte del engaño' (Temporada 1 -30/10)

StarzPlay

'Brave New World'

En último lugar, recopilamos las principales novedades de StarzPlay, que continúa con las emisiones semanales de 'Power Book II: Ghost' y 'High Fidelity'. Su principal novedad para este mes de octubre llega con 'Brave New World', la serie basada en la innovadora novela de Aldous Huxley de 1932. A partir del 4 de octubre, con una entrega semanal cada domingo, la ficción se adentra en una sociedad utópica que logra la paz y la estabilidad a través de la prohibición de la monogamia, la privacidad, el dinero, la familia y la propia historia. Además, StarzPlay incorpora a su catálogo todas las temporadas de 'Mad Men' y 'Penny Dreadful'.

- "Hanna" (Película - 1/10)

- "Ghost Rider" (Película - 01/10)

- 'Brave New World' (Temporada 1 - 04/10)

- 'Mad Men' (Temporadas 1-7 - 22/10)

- 'Penny Dreadful' (Temporadas 1-3 - 29/10)