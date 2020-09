La segunda temporada de 'The Mandalorian' se estrena el 30 de octubre en Disney+

En un año marcado por la incertidumbre, 'The Mandalorian' no nos ha fallado. A comienzos de año, antes de que el coronavirus invadiera nuestras vidas, Bob Iger aseguró que la segunda temporada de la serie creada por Jon Favreau llegaría a Disney+ en octubre. La pandemia no ha roto esa promesa, ya que finalmente se ha confirmado que la épica apuesta de acción real de "Star Wars" ha cumplido con el plan previsto.

El mandaloriano y Kuiil

Como ha confirmado la cuenta de Twitter de la franquicia, el estreno de la nueva entrega tendrá lugar el 30 de octubre, cuando nos reencontraremos con el personaje de Pedro Pascal y su poderoso acompañante, Baby Yoda, tras el enfrentamiento con Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Al reparto ya conocido se han sumado varios nombres: Katee Sackhoff, Michael Biehn, Temuera Morrison, Timothy Olyphant y Rosario Dawson, que interpretaría a la icónica Ahsoka Tano, una de las grandes estrellas de la división animada de "Star Wars".

El apartado de dirección también se ha renovado parcialmente, ya que a los repetidores Dave Filoni y Rick Famuyiwa se han unido Carl Weathers, Peyton Reed, Robert Rodriguez y el propio Favreau, como indica TVLine. La diversidad de enfoques fue una de las claves de la primera temporada y en la segunda parece que se mantendrá esta dirección, que no ha funcionado nada mal si tenemos en cuenta que la serie ha sido nominada a 15 premios Emmy.

Futuro libre de virus

A la espera de que veamos las nuevas aventuras del pistolero intergaláctico, el equipo de 'The Mandalorian' ya está inmerso en el desarrollo de la tercera temporada. Tras librarse de la pandemia con la segunda, su sucesora podría correr la misma suerte debido a su excepcional sistema de producción, como reconoció Favreau a The Hollywood Reporter: "El hecho de que el plató esté mucho más contenido es beneficioso, porque puedes limitar la cantidad de gente."