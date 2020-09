'Mulán' estará disponible en diciembre para los usuarios de Disney+ sin coste adicional

'Mulán' no ha podido desplegar sus épicas batallas en las salas de cine, al menos en España y otros territorios relevantes, como Estados Unidos o Australia. Una vez pospuesto y sentenciado su paso por las grandes pantallas en esas regiones, el destino evidente de la película era Disney+, y así ha sido, aunque para verla habrá que desembolsar una abultada cuantía. En el caso de que seas cliente de la plataforma y no tengas prisa por ver este remake, tu paciencia será recompensada, ya que no tardará demasiado en estar disponible sin coste adicional.

Yifei Liu en 'Mulán'

Así lo ha confirmado la propia Disney+ en un apartado de su web estadounidense, donde se aclara qué es exactamente el Acceso Premium que permite disfrutar de 'Mulán' a partir del 4 de septiembre. Además de subrayar su coste -de 29,99 dólares, reconvertidos en España a 21,99 euros-, se desvela la fecha elegida para incluir la película de Niki Caro al catálogo básico de la plataforma: el 4 de diciembre.

Por lo tanto, habrá tres meses de diferencia entre su estreno prioritario y el general. Entretanto, si has optado por la opción del Acceso Premium, podrás ver el remake del clásico animado todas las veces que quieras, siempre y cuando no canceles tu suscripción a Disney+. No obstante, como indica la web del servicio, este Acceso Premium solo se podrá obtener hasta el 2 de noviembre.

Una guerrera de alto presupuesto

Tendremos que esperar para comprobar si esta estrategia híbrida supone un acierto para Disney, que en la pandemia de coronavirus se ha chocado con un rígido obstáculo para amortizar una producción que ronda los 200 millones de dólares de presupuesto. El mercado que puede ser clave en esa rentabilidad es China, donde 'Mulán' sí podrá verse en cines a partir del 11 de septiembre.