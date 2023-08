Óscar Tarruella: "Me parece repugnante la docuserie de Mario Biondo producida por 'Guillermo el travieso'"

Por Almudena M. Lizana |

El 3 de agosto de 2023, Netflix estrenaba el documental 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Tres capítulos en los que se recuerda la muerte de Mario Biondo, primer marido de Raquel Sánchez Silva. Antes del debut de la producción, Óscar Tarruella, perito judicial experto en homicidios y muertes violentas, publicaba un vídeo en el que intentaba predecir lo que se vería en el documental donde tanto él como la familia Biondo habían participado sin saber que Guillermo Gómez, exmanager de la presentadora de televisión, era uno de los productores. Después de visualizar la docuserie y afirmar que va a tomar acciones legales contra la plataforma de streaming, hablamos con Tarruella.

Disculpa, está siendo un día de no parar. Me fui a dormir a las tres para poder visionar el documental con mi visión letrada, que me daba una pereza de la leche por los comentarios que estaba leyendo, pero obviamente tenía que verlo para tomar ciertas decisiones legales. Y luego encima esta mañana entre que voy con sueño y tal, no tengo cabeza para organizar. Os agradezco que me deis voz, porque al darme voz a mí se la estáis dando a la familia y eso es también importante.

Gracias por atenderme, vamos al asunto principal. La familia no ha dado permiso para que emitan sus imágenes porque se sintió engañada, ¿qué ha pasado exactamente?

Eso es, y no sólo la familia, sino todos los intervinientes que no tenemos nada que ver con ese circo mediático que montaron en el documental. Todos al enterarnos de que "Guillermo el travieso" estaba detrás pues decidimos revocar nuestra autorización.

Óscar Tarruella en 'Las últimas horas de Mario Biondo'

¿Cuándo os enteráis de que Guillermo Gómez es productor ejecutivo del documental?

Poco después. Yo le di la oportunidad de rectificar al directivo de Netflix porque, al fin y al cabo, creo que lo he contado varias veces, pero si no lo sabes tú, a este directivo lo conozco yo desde hace más de trece años. En 2020 me propone hacer una docuserie de la investigación de la muerte de Cristina Ortiz, La Veneno, sus jefes finalmente le dijeron que no a pesar de que era una idea de él que le fascinaba. Luego, con posterioridad, cada año nos felicitamos el año, y me llama a finales de 2022, sobre octubre o noviembre, no recuerdo exactamente, para decirme: '¿Qué te parecería hacer el caso de Mario Biondo?'. Y yo le dije que me parecía el caso en mayúsculas porque tiene todos los ingredientes para hacer una gran docuserie, pero hay que tener dos pelotas para hacerlo porque hay gente muy influyente metida en este caso y no lo puede hacer cualquiera.

Hay que tener dos pelotas para hacerlo porque hay gente muy influyente metida en este caso

Entonces, él me dice: 'Yo no entiendo tanto de true crime, que para algo es tu especialidad y tal, como profesional de la policía. Tú, si tuvieras que hacerlo, ¿con quién lo harías? ¿Con quién te parecería que haría una buena docuserie?' Y yo le dije que sin lugar a dudas, con GorokaTV, que es la de 'Crims'. Yo lo que hice fue llamar a Guille Cascante, CEO de Goroka, con el que tengo contacto y él me dijo: 'Deja que lo hable con Carles Porta, que es quien presenta 'Crims''. Y ya nos estamos metiendo entre pitos y flautas en diciembre. Ahí todo el mundo ya sabe lo que pasa, en diciembre el mundo de la producción y la tele, está todo el pescado vendido. A pesar de que dijeron que se sentían muy honrados de que hubiera pensado en ellos y tal, yo ya esperé a principios de enero y mi cabeza me dijo: 'Como los de Netflix no te han dicho nada más, yo tampoco voy a ir detrás'. Y sobre todo si yo no saco un céntimo de todo eso, simplemente les habría puesto en contacto directo y se acabó. Ahí salgo de la ecuación y participo como perito de la causa que soy.

Lo que pasó es que cuando le felicito el año a Santina, como hago con todos los padres y madres de víctimas de casos que he llevado, tanto de policía como de perito judicial, ella estaba extrañamente seria en la videollamada. Al final son años de que nos conocemos y me dijo: 'Me sabe mal decírtelo así, pero ya estoy grabando con ya Netflix, y los periodistas también'. Yo no me enfadé con Santina, me contó que le hicieron firmar un contrato de confidencialidad, que no me lo podía decir. Yo le dije que con ella no me iba a enfadar jamás, es una madre coraje que busca que se visibilice el caso de su hijo. Con quien me cabreé profundamente fue con el directivo de Netflix y le hice una pregunta: ¿Tú sabías que detrás del documental estaba este señor? Porque claro, Santina y yo nos llamamos a principios de enero y una semana después me estaba contactando una chica, y lo tengo por escrito, diciéndome que me llamaba de Netflix. En ningún momento de una productora. Luego volvió a decirme que era de Netflix. Yo pensé: 'No, tiene que haber una productora detrás'.

Santina es una madre coraje que busca que se visibilice el caso de su hijo

Al final yo no llego a saberlo hasta el envío de los billetes, que no pone en los billetes qué nombre de empresa era, pero cuando reenvías un PDF, si alguien te lo reenvía te sale el titular al que se envía y ahí salía Manguera Films. En ese momento voy hacia Madrid para ser entrevistado por esta producción. Ya cuando estoy allí, por el tono de las preguntas capciosas y demás me doy cuenta de que me olía raro. Ya en el regreso empecé a indagar, porque el registro de las empresas es público y me di cuenta de que este señor, Guillermo, estaba detrás de esta docuserie. Y no sólo detrás de esta productora que me estaba cerrando los billetes y me estaba haciendo la entrevista, sino que estaba detrás de hasta cinco empresas más, productoras constituidas en los últimos meses.

Es ahí cuando me cabreo con el directivo de Netflix, él me lo reconoce en marzo, también lo tengo por escrito, así que vayan preparándose. Mi abogado probablemente me reñirá porque es como tenerlos preparados, pero yo tengo por escrito cómo él se plantea el hecho de paralizar el proyecto. Al final no me queda otro remedio que enviar un burofax. El mío en concreto es muy diferente al resto, porque yo sí apelo a la relación de tantos años con esta persona y que me siento engañado y que me parece que la petición está viciada y no me fio de absolutamente nada de lo que puedan hacer con el uso de mis imágenes, como se ha podido comprobar.

Han pegado tijeretazos como han querido, han manipulado torticeramente

Han pegado tijeretazos como han querido, han manipulado torticeramente. Te lo voy a decir, a mí lo que digan de mí me la trae floja. Uno que se ha dedicado a ser poli desde los 20 años, como comprenderás, te dicen de todo, menos bonito. Lo que digan de mí me la trae al pairo. Me ha jodido mucho que hayan jugado con el dolor de la familia porque a eso se le llama en el código penal revictimización. Por su parte han querido poner sólo de víctima, según ellos, a Raquel por un acoso mediático. Yo en cuanto a eso opino que Raquel en realidad ha sido su peor enemiga. Todo el mundo ha visto sus contradicciones en sede judicial, en varias ocasiones. Su actitud, que para mí que ella sonría o no, no es lo más grave, ni el anuncio del Sony Xperia que tanto le molestó a la gente. A mí me parece más grave no decir la verdad u ocultar la verdad en un tribunal.

Quiero volver a cuando me hablas del burofax, en él revocas el consentimiento para que se emitan tus imágenes, pero no ha servido porque se han emitido igual, ¿ha habido un fallo de comunicación o qué ha ocurrido?

No creo que haya sido un fallo, creo que simplemente se lo han pasado por el forro de los huevos, perdón por la expresión. Creo que estas multinacionales tienen unos grandes bufetes de abogados que se piensan que pueden con todo y, en el caso hipotético de que no les salga bien, una indemnización hacia mi persona o hacía otras que se han visto perjudicadas para el documental, para mí, eh, sería un pequeño arañazo en su bolsillo, una pulga en su bolsillo y por lo tanto como ellos van a ganar 800.000 veces más de lo que van a pagar en indemnización, esa es mi opinión, creo que es lo que ha pasado.

Santina, madre de Mario Biondo en el documental de Netflix

Una indemnización hacia mi persona sería una pulga en su bolsillo

Entonces, ¿has visto todo el documental y vas a tomar acciones legales contra Netflix?

Por supuesto, absolutamente. Es lo que voy a hacer. Sobre todo contra Netflix, pero obviamente también contra la productora, todo y que Netflix tenía la obligación de haber comunicado a la productora mi posición, porque yo apelo al directivo que es el que primero me habló para hacer una docuserie de Mario Biondo.

También has comentado que las preguntas eran viciosas, que lo notaste en el momento en el que te estaban haciendo la entrevista. He terminado hoy de ver el documental y en las pocas apariciones que tienes, en la más larga de todas, la periodista que te está haciendo la entrevista te corta.

No es ni siquiera la periodista que me preguntaba, era una voz que han metido ahí que ni siquiera era de la periodista que me entrevistó. Curiosamente, tengo también por escrito, cuando la empiezo a hacer indagar con posterioridad al documental cuando yo ya me entero, como no paraba de hacerme preguntas para ver si les podía ayudar a hacer el documental. Le pregunté si era periodista de investigación y me dijo que sí. Entonces le dije: ¿por qué no miras quién gestionaba las líneas telefónicas de Mario?

Por supuesto que voy a tomar acciones legales contra Netflix y la productora

No sé si has llegado a ver mi vídeo predicción de la docuserie, me he equivocado en bien poco. Cuanto menos les tendría dar que pensar por qué he acertado. Esto, sumado a lo que te digo, que no es la voz que han puesto, que incluso han puesto una escena mía mirando a un lado, eso en una producción normal no lo harían nunca. La directora me iba entreteniendo y han aprovechado a buscar ese momento como si estuviera viendo un espíritu hacia un lado. Hay que estar muy sediento de venganza para hacer tonterías de patio de colegio como esa.

Tus participaciones en el documental son más bien cortas, pero ¿cuánto duró tu entrevista?

Tres horas. Y ojo, que dije cosas muy duras, muy contundentes y muy fuertes. Podrían haberlas puesto, pero no favorecían a lo que he visto que han participado, que es un blanqueo de la imagen de Raquel, también protagonista de un reality show llamado 'Falso amor' en la misma plataforma.

¿Crees que ahora es posible un contradocumental del caso de Mario Biondo?

Por supuesto que sí, y ya hay varias plataformas interesadas. Hemos tenido alguna conversación que se emplazará ya hacia septiembre, pero sí, por supuesto que lo veo. Encima, para la mala suerte de "Guillermo el travieso", nunca le llegó a sus manos los informes de la investigación privada de esta agencia de detectives, que esto en manos de alguien que quiera hacer un buen contradocumental es una bomba nuclear. Por ejemplo, con el contradocumental que se hizo con el tema de Rocío Wanninkhof con el tema de la única que se detuvo en un inicio y ya luego la investigación se descubrió por otras chicas asesinadas y violadas salvamente se supo que era el monstruo de Tony King. Pero la penuria que vivió Dolores Vázquez estuvo muy bien explicada en el contradocumental que se hizo en HBO y eso es un gran ejemplo de lo que es hacer una docuserie seria, nunca mejor dicho.

Dije cosas muy duras que no favorecían al blanqueo de la imagen de Raquel

Para terminar este tema, que imagino que te habrán hecho ya en otras ocasiones que es: ¿por qué te has involucrado tanto en este caso?

Por la misma razón por la que me he involucrado igual en todos los casos que he llevado en estos 20 años. Es mi ADN, mi naturaleza, siempre lo he hecho así. Cualquier persona que me conoce, en la policía, en mi foro íntimo, siempre soy así, siempre me implico, con mis amigos, con las personas, con las víctimas. Por eso, al final, este trabajo que al principio no iba a ser vocacional, acabó siendo el trabajo de mi vida.

Puedo darte una frase que me encanta. Yo este documental lo habría titulado como 'Las aventuras de "Guillermo el travieso"'. Le habría dado una chistera, un bastoncito, un foco cenital, ya que es el productor y de eso entiende, unos cuantos de ambiente de color, en plan espectáculo de cabaret. Y se podría haber puesto a bailar claqué delante de la audiencia y además un rótulo de neón con su nombre en rojo parpadeante porque al final ha sido el verdadero protagonista de este documental. Lo que he visto y evidenciado es que parecía una estrella de Hollywood teniendo su momento de éxtasis, atreviéndose a calificar como repugnante lo que ha hecho la familia de Mario al intentar perseguir la verdad y yo califico de repugnante su docuserie producida por él. Es mi opinión, me parece repugnante.

Ya hay varias plataformas interesadas en el contradocumental del caso de Mario Biondo

Óscar Tarruella en 'Las últimas horas de Mario Biondo'

La última pregunta que te voy a hacer no tiene nada que ver con Mario Biondo, pero lo anunciaste hace una semana: te tentaron para entrar en 'Gran Hermano VIP'. ¿Cómo fue eso?

Se lo tendrías que preguntar a ellos, ¿tú te atreverías a preguntárselo a Zeppelin por qué me lo propusieron? Porque ellos me dijeron que me veían como un perfil idóneo, que como soy perfilador criminal, enseguida ficharía a la gente, que daría mucho juego porque no tengo pelos en la lengua. Es lo que me dijeron. De hecho, para hacer de ese videoencuentro algo que yo pudiera demostrar algún día, porque si no aquí enseguida la gente o los bots parece que quieren insultarte como diciendo, '¿Tú quién eres?. Para mí no es ningún insulto, tonto del culo, me es igual tu opinión. Pero bueno... '¿Y tú, quién eres?'. Pues chico, míralo en Google, con esos deditos que has puesto estas palabras, me buscas en Google y a lo mejor hay unos cuantos resultados.

Al final en la videollamada estaban la directora de contenidos de Zeppelin, una redactora y un redactor responsables del casting, mi representación letrada porque en este oficio no me fío de nadie, la CEO de la empresa que me representa en movimientos de este tipo y, abajo del todo, como demuestra una captura de pantalla, estaba en el que es el "súper", a quien nadie pone cara. Al parecer en la conversación dijo que era productor o director, que no sólo pone esa vocecilla, sino que estaba ahí dirigiendo. Además, me metí mucho con él, en plan broma, jocosamente, porque tengo un humor inglés, pero me gusta hacerlo para que se relaje la gente también porque sé que a veces impresiono un poco. Como soy poli y pongo la cara de bruto, parece que se queden coartados. Entonces hice un par de bromas...

Me dijeron que me veían como un perfil idóneo, que como soy perfilador criminal, enseguida ficharía a la gente

¿Sabes cuando puedes alterar el fondo de pantalla? Pues él puso una especie de apartamento lujoso en plan California y toda la videollamada estuve metiéndome con su fondo. Y todos descojonados de la risa. Debían pensar que estoy zumbado, que me importa tres pepinos, y hubo un momento en el que cogí en brazos a Paco, mi perrete salchicha, para que no hiciera ruido con las pezuñitas. Todos estaban como, 'Ay, qué mono', porque además se pone como los pingüinos y miraba a la cámara. Entonces, se descojonaban de la risa.

Estuvimos un rato largo hablando y les hice esa pregunta, que por qué habían pensado en mí. La misma que tú me has hecho. Me dijeron que les parecía un perfil ideal, y en ese momento les dije que lo iba a hablar, porque lo que yo nunca voy a hacer es decir que no sin haber escuchado antes a la otra persona. Sólo por respeto y deferencia hay que hacerlo. Entonces lo hablé con mi abogado y Lidia, la CEO de la empresa, y les dije que yo honestamente no me veía ahí. Y así lo hice, se lo dije y les molestó que te cagas. Porque justo antes de decirles que no, una redactora me escribe y la frase no la olvidaré nunca. La tengo en el WhatsApp, pero también en la memoria, porque ni me dio tiempo a decirles que no y ya me estaba poniendo un mensaje diciéndome, 'No creas que nos olvidamos de ti'. Ya cuando te dicen eso es que se creen en un nivel de galaxia.

Y luego me decían, 'Por favor, envíanos un vídeo para mostrar a los directivos de Mediaset diciendo quién eres y por qué quieres entrar en 'Gran Hermano''. Y entonces ya cogí y le respondí con un zasca. Le dije, 'A ver, ¿qué parte de la conversación que tuvimos, en lo que yo entendí como una videollamada seria, no entendisteis?'. Les puse el ejemplo de cuando la editorial me ofreció escribir el libro y les dije, como dice la célebre frase, que no soy una de esas personas que considere que tengo que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Porque tengo un hijo precioso de treinta años, no he plantado un árbol sino cientos porque mi abuelo era agricultor y me importa una mierda escribir un libro. En la editorial se echaron a reír y me dijeron que por qué decía eso. Les expliqué que yo nunca iba a ir detrás de ellos. Creo que debe ser un interés mutuo y si una de las dos partes no lo ve, pues no lo ve.

Entonces, en nuestra videollamada, que les puse el mismo ejemplo, les dije, '¿Qué parte de esa frase no entendisteis como para pedirme a mí un vídeo para que lo vea no sé quién?'. Al final, me pareció todo tan turbio que no me gustó nada ni el tono ni las formas. Se molestó un montón porque le dije, en mayúsculas, 'NO DESEO PARTICIPAR EN 'GRAN HERMANO VIP', MUCHAS GRACIAS'. Y ya está. Y se molestaron muchísimo. Cualquiera les dice que no a eso, pues oye, yo sí. Coño, soy libre de decir que no. Y lo hice no con maldad, sino para que luego no hicieran como se hizo en 'Supervivientes', que corrieron ríos de tinta porque hubo un señor periodista, uno que suele hacer pronósticos, que está en la 8tv y algunas cadenas... Un tío que difundió el rumor de que yo ya estaba prácticamente seleccionado para 'Supervivientes' y, de hecho, si miras en YouTube hay vídeos de 'La sorpresa de Mónica Naranjo'. Me pareció tan dantesco todo eso, sin haber dicho yo nada y sin que me lo propusieran, que me pareció hasta ridículo.

Me dijeron que este año querían hacer una edición diferente y seguir a pies juntillas el nuevo código ético de Mediaset

Y para que no pasara esta vez, en el fragor de todo el conflicto mediático del tema de Mario Biondo, dije, 'Voy a aclararlo, porque si no sólo les falta a estos tenerlo a huevo para decirme cualquier gilipollez de estas'. Entonces quise formalizarlo para que la gente supiera que eso era lo riguroso. Dije que no e hice una encuesta porque quería saber la opinión de la gente. Me apetecía e hice una especie de estudio empírico, ¿no? Quería saber la opinión de mis seguidores y seguidoras para saber qué habrían respondido. Ganó por mayoría el no por ochenta y pico y el diez o el doce, no recuerdo, decía que sí, que en un momento dado mi perfil de criminólogo podría jugar un papel chulo.

Además, me dijeron que este año querían hacer una edición diferente y, sobre todo, que lo que quieren es seguir a pies juntillas el nuevo código ético de Mediaset, y que veían que seleccionando un perfil como el mío sí se respetaba ese código. Al final todo ha caído por su propio peso y no pasa nada. Si eso les ha molestado tanto como para nunca invitarme a un sólo programa de Mediaset, pues el tiempo lo dirá. Me la trae al pairo también. Siempre que he ido a la tele no ha sido para ganarme la vida, yo me gano la vida de otra forma, soy policía. Cuando voy al plató, opino o no opino, y siempre que sea algo profesional y constructivo, si no no me interesa.