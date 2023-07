Por Redacción |

Mediaset España ya está preparando el regreso de 'Gran Hermano VIP', que contará con Marta Flich como presentadora en las galas principales y con Ion Aramendi para los debates de la vuelta del reality show. En nuestra entrevista a la conductora, Flich afirmaba que los perfiles para 'GH VIP 8' iban a alejarse del concursante prototipo de 'La isla de las tentaciones'.

Óscar Tarruella en el pódcast "Lo que tú digas"

"Los perfiles del casting van a ser personajes que la gente en sus casas reconozca por su trayectoria profesional", nos explicaba la propia Marta Flich, algo que hemos podido comprobar con la afirmación de un reconocido autor que ha desvelado que ha recibido una oferta por parte de 'Gran Hermano VIP'. Se trata de, quien lo ha explicado en su perfil de Twitter.

"Hace unas semanas me propusieron participar en 'GH VIP 8' y mi respuesta fue...", escribía el expolicía y criminólogo, abriendo una encuesta para que sus seguidores respondieran sí o no. "Vistos los mensajes de algunos bonobos sin neuronas, os adelanto el resultado de la encuesta. Mi respuesta fue no", aclaraba Tarruella, reaccionando a algunos mensajes que recibió al respecto.

"Llevo ganándome la vida desde los 14 años. He sido ayudante de obra, he descabezado anchoas al estraperlo, he recogido metros de tela en turno nocturno de 12 horas. He sido condecorado por el ejército y por la policía. Así que las lecciones de moral te las metes por dónde te quepan", respondía Óscar Tarruella, a un usuario de Twitter que le pedía que respetase la intimidad de Mónica Naranjo.

¿Un contradocumental?

Además de ser el exmarido de Mónica Naranjo, el interés de un perfil como el de Óscar Tarruella podría trascender más allá del matrimonio de quince años que tuvo con la cantante. Y es que Tarruella se volvió de actualidad con el anuncio del estreno del documental sobre el caso de Mario Biondo en Netflix, ya que ha sido el perito judicial de esta causa.