Oskar Matute (EH Bildu) a Adolfo Suárez Illana en la sesión de investidura: "Juega a ser jurado de 'La Voz'"

Pedro Sánchez se ha enfrentado a tres sesiones de investidura decisivas en este inicio del año 2020. El líder de los socialistas ha intentado por tercera vez convertirse en presidente del Gobierno de nuestro país, aunque en esta ocasión lo ha hecho con la seguridad de contar los apoyos necesarios para vencer en la segunda votación que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados de Madrid este 7 de enero. Esta votación final se producirá después de una última sesión en la que la tensión ha sido predominante y es que con un gobierno de izquierdas prácticamente cerrado, la presión ha estado muy presente a lo largo de toda la mañana. La propia presidenta del Meritxell Batet se ha visto obligada a llamar a la calma en diversas ocasiones.

Oskar Matute y Adolfo Suárez Illana

Prueba de esta tensión existente en el lugar son las intervenciones de líderes políticos como Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, que no han dudado en poner en duda la legitimidad del acuerdo alcanzado por Sánchez y cargar directamente contra él, su partidos y sus futuros socios de gobierno. Pero no ha sido la única evidencia del gran desacuerdo existente en el Congreso y es que el diputado del Partido Popular Adolfo Suárez Illana ha evidenciado su repulsa a uno de los partidos que se abstendrá para que Pedro Sánchez pueda llegar por la mínima a formar Gobierno este mismo martes 7.

El comentario sobre 'La Voz'

El tenso momento se ha producido cuando Oskar Matute, diputado de EH Bildu ha subido a la tribuna para realizar su discurso. En ese instante, la bancada de VOX se ha quedado vacía ya que sus integrantes han decidido abandonar el hemiciclo para no escuchar al político vasco. Este era solo el inicio de un tenso momento que ha seguido cuando Adolfo Suárez Illana ha decidido girarse en su asiento para no mirar a la cara al líder político. Algo que no ha pasado inadvertido para este y es que Matute, ha decidido iniciar su intervención saludando a "la presidenta, los integrantes de la mesa y a quién está jugando a ser jurado de 'La Voz'".

El líder vasco no ha dudado en hacer un giro al talent show musical que Boomerang TV produce para Atresmedia por la postura de Adolfo Suárez Illana, girándose como si de un conocido coach del espacio se tratase. Cabe recordar que no es la primera vez que el político hace ese gesto ya que el pasado fin de semana, en el debate de investidura decidió optar por la misma postura durante la intervención de Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, el mismo partido del que forma parte Oskar Matute. De esta forma, el hijo del que fuese el primer presidente del Gobierno de nuestra democracia decidió mostrar así su repulsa a uno de los partidos que ha facilitado a Sánchez formar gobierno.