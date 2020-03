'OT 2020' se cancela temporalmente por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus imposibilita del todo la producción de un programa del calibre de 'Operación Triunfo' y la situación ha llevado a RTVE y Gestmusic a acordar la cancelación temporal de la presente edición. La Academia cierra sus puertas, entre otros motivos, por no poder mantener la mecánica habitual de las galas semanales ni su realización en plató. El programa promete retomar su actividad "en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad".

Minutos después de la publicación del comunicado de la cadena,a los concursantes, que han roto a llorar según han sabido que debían marcharse a sus casas. "Esto no es un final, esto es un punto y aparte. Nos vamos a ir a casa, vosotros no sois conscientes de lo que pasa ahí fuera y es lo mejor para todos", ha comenzado la Directora.

Nia, la primera en llorar tras saber que se suspende 'OT 2020'

Nia ha sido una de las participantes que antes se ha roto. "Las cosas luego no van a ser igual", ha lamentado. "Lo sé, pero es la mejor solución", ha coincidido Noemí, que también les ha dado consejos sobre la ruptura de su aislamiento: "Cuando lleguéis a casa es importante que os encerréis, que hagáis caso a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Seréis conscientes de todo lo que pasa en redes, pensad que ayer hubo 300.000 tweets. Hay tweets de todos los colores, opiniones de todos los gustos. Si eso os afecta de alguna forma, pensad que tenéis a Yasmina para atenderos telemáticamente. Mi consejo es que dejéis el móvil y no uséis redes, lleváis dos meses sin él y no os va a pasar nada".

A partir de este momento se anula la actividad de la Academia. Después de la comida los concursantes recibirán sus maletas y Anaju, Maialen, Hugo y Gèrard se marcharán a sus casas este mismo lunes. El resto se irán el martes por la mañana, dada el bajo servicio de transportes de estos días.

"Volveremos pero no sabemos de qué manera"

Los concursantes se rompen al descubrir que se paraliza 'OT 2020'

Noemí Galera ha insistido en que 'OT 2020' regresará, aunque ha reconocido no saber "de qué manera ni cuándo porque todo cambia de un día para otro". Por ello, les ha pedido que hagan las maletas con lo más importante y, lo que no les quepa, lo metan en cajas que les serán enviadas próximamente. "No vale la pena dejar las cosas aquí porque no sabemos de qué manera vamos a regresar. No sabemos si va a haber Academia, si haremos unos programas especiales...", ha añadido.

"No tiene ningún sentido que estemos aquí si no hay gala", ha insistido la Directora. Tras su marcha, los concursantes han empezado a abrazarse. "En 'OT 2017' se hizo un parón para Navidad y luego se volvió...", ha intentado relativizar Anaju. Nia, por su parte, está convencida de que solo habrá galas: "No tiene sentido hacer Academia con toda la información del exterior". "¡Yo no voy a encender el móvil!", ha prometido Samantha, que también ha lamentado no poder despedirse de los profesores.