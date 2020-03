'OT 2020' traslada la Gala 9 a la Academia por el riesgo de coronavirus

La crisis del coronavirus ha paralizado España, también en lo relativo a la televisión. Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decretado el "estado de alarma" con la instrucción de no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Por eso, la dirección de 'Operación Triunfo' se ha visto abocada a tomar la decisión de cancelar las galas en plató. La Gala 9 de este domingo 15 de marzo se traslada a la Academia de una manera particular.

La Gala 9 de 'OT 2020' no se celebrará en plató

La idea es realizar un programa especial desde la propia Academia que cumpla con la normativa del Gobierno. De este modo, solo acudirá parte del jurado, mientras que Roberto Leal presentará la emisión desde su propia casa en Madrid. La idea es reestructurar los contenidos de modo que se puedan adecuar a las limitaciones que implica la Academia. En suma, Televisión Española ha decidido cancelar 'El chat de OT' para no aumentar las posibilidades de contagio en el equipo y a los concursantes.

Por esta razón, la idea previa que se barajó fue la de cancelar la Gala. Sin embargo, Televisión Española ha decidido seguir adelante y sumarse al reto de #YoMeQuedoEnCasa, por lo que los alumnos han preparado un pase de micros especial en el que cantarán las canciones que han preparado durante la semana. Además, algunos de los artistas que forman parte de #YoMeQuedoEnCasaFestival actuarán desde sus propias casas, a modo de artista virtual.

Noemí Galera da las claves

Noemí Galera ha comunicado las claves del especial de este domingo, llamado #OTYoMeQuedoEnCasa. La directora de la Academia ha asegurado que los concursantes han podido hablar con sus familias y están conformes con seguir dentro del programa. "Será como un pase de micros de lujo. Estaremos los profesores excepto Capdevila. Haremos conexiones con los artistas y vosotros cantaréis vuestras canciones maquillados y vestidos como si fueseis a la Gala. No habrá bailarines por seguridad y será un poco más corta de lo habitual", ha explicado Galera. Además, ha confirmado que "habrá jurado pero estará en la sala de expulsión". Se desconoce, por el momento, si habrá expulsado o nominados al término de este especial.

'OT' se adapta a las normativas

La dirección del programa ya había tomado medidas en los días previos. Desde hace dos semanas los concursantes tenían prohibido tocar las manos al público al cruzar la pasarela y durante sus actuaciones. En un principio, la Gala 9 se iba a celebrar a puerta cerrada, con la única compañía de los profesores por primera vez en plató junto a los triunfitos. Por desgracia, esto ya no será posible.