'OT 2020': Maialen y Anne sobresalen en un primer pase de micros de la Gala 2 con una notable falta de energía

Tras el estreno oficial de los concursantes con sus duetos en la Gala 1 de 'OT 2020' del pasado domingo 19 de enero, los dieciséis habitantes de la Academia encaran ya su segunda gala, en la que interpretarán juntos "I'll Be There For You", de The Rembrandts, en honor a la serie 'Friends'. Una nueva tanda de canciones que los chicos ya tuvieron ocasión de mostrar de forma oficial ante el profesorado durante el primer pase de micros de la Gala 2 de la tarde del miércoles 22 de enero.

Los nominados Ariadna y Nick, en el primer pase de micros de la Gala 2 de 'OT 2020'

Ariadna fue la primera en actuar, interpretando "You Know I'm No Good", de Amy Winehouse, tras lo cual recibió una felicitación por parte de Noemí Galera ante su evidente cambio de actitud, "porque ha sido radical". "Eres la Ariadna que conocimos y nos enamoró", declaró la directora. "Tienes un vozarrón espectacular, tienes un rollazo, pero he echado en falta poderío", declaró Manu Guix, mientras Ivan Labanda señaló que "falta concreción". "Falta darle a cada momento la dirección que necesita. Has tirado de lo que te sale natural", declaró el profesor, tras lo cual Mamen Mendizábal alabó el "trabajo con los agudos". "Cuando todo crezca, podremos aprovechar esa fuerza para potenciar los anclajes", declaró la profesora, quien elogió que hubiera asimilado el trabajo de las clases.

Como nominado, Nick fue el siguiente en cantar "Jealous" de Labrinth, tras lo cual Noemí destacó su cambio de actitud, al igual que en el caso de Ariadna. "Se te ve feliz, algo de lo que me alegro. Eso hace que trabajes muchísimo mejor", confesó la directora, antes de que Guix valoró la actuación con un sincero "muy bien". "Hay un recorrido dinámico y se agradece. Me gusta mucho el color del principio, cómo vas explotando", añadió Manu, quien matizó que detectaba "un pelín de exceso de afectación". "Me ha emocionado un montón", confesó Mamen, al hablar del arranque de la interpretación, tras lo cual señaló que "has apretado un montón" y animó a seguir trabajando. "Te sale la épica mal entendida. Lo que necesitamos es más corazón, más verdad", observó Labanda, después de señalar que "apunta maneras" y elogiar el hecho de que "estás trabajando súper bien".

La baja energía, el principal problema

Eva y Flavio en el primer pase de micros de la Gala 2 de 'OT 2020'

En el caso de Flavio y Eva con su "Copenhague", ambos recibieron un toque de atención por parte de Noemí. "La letra el miércoles tiene que estar al dedillo. Es lo primero que tenéis que trabajar", señaló Galera, tras lo cual Manu declaró que "ha sido un desastre, pero hay tiempo para mejorarlo". "Me gusta que tengáis este tema, porque os obliga a trabajar aspectos musicales muy importantes", añadió Guix, antes de apuntar a que la actuación "tiene que tener intensidad". "Estabais tan bajos de energía, que a veces se iba bajando la afinación por dejadez", observó Mamen, mientras Iván señaló una falta de dirección. "No me preocupa, porque lo vais a hacer", declaró el profesor. "Tenéis que gustaros cuando estáis cantando. No vayáis a ciegas, exactamente a lo que os han pedido", concluyó Guix.

"Es el típico caso que metemos el baile y se va para abajo", observó Guix tras la actuación de Rafa y Eli con "Bonita", canción de Juanes y Sebastián Yatra. "La canción dentro me la habéis cantado súper bien. Es cuestión de repetir hasta que no tengáis que pensar en nada", confesó el director, después de señalar que "ha salido mal todo". "Os veo, en general, la energía como baja. Si tenéis dudas, da igual, salid y pásadlo bien", observó Mamen, quien declaró que "a nivel voz, estaba muerto". "Hay quedarle caña para que transmita. Tenéis que conseguir que la coreo no tengáis que pensarla", aconsejó Vicky Gómez, antes de añadir que tendrían que hacer "mucha repetición para automatizar". "Me he aburrido, no puede ser. Y me da mucha rabia, porque en clase acabamos arriba", protestó por su parte Iván, quien concluyó declarando que "he visto una versión muy light de lo que podéis hacer".

Sobresaliente para Anne y Maialen

Anne y Maialen durante su actuación en el pase de micros de la Gala 2 de 'OT 2020'

En el caso de Anne y Maialen con "Ilargia", ambas concursantes consiguieron el sobresaliente de los profesores, quienes confesaron que su actuación les había encantado. "Me gusta mucho vocalmente. El trabajo que hicimos me parece que está", elogió Mamen, en una valoración en la que solo se matizaron posiciones o se cuestionó el hecho de si quedaría mejor que Maialen actuara o no con la guitarra. Algo que no ocurrió en el caso de Gèrard y Hugo, quienes cantaron "Sucker", de quienes Manu observó que "falta juntarlo todo y que vaya bien", mientras que Mamen observó que ambos desaparecían en los falsetes. "Tenéis que sacar ese punto coool, energético. Darle mi estilo, mi rollo, porque eso va a hacer que sea un numerazo", aconsejó Vicky, tras lo cual Iván apuntó a la necesidad de "equilibrar las energías". "Aún os veo muy a vuestro rollo", concluyó el profesor.

Una grupal "lejos de lo que podría estar"

Los concursantes de 'OT 2020' interpretan la canción grupal en el primer pase de micros de la Gala 2

"No podemos hacer el ridículo no sabiéndonos la letra", reprochó Noemí en el turno de Jesús y Samantha, quienes interpretaban "Mediterráneo". "Transmitís tanto sufrimiento que hace difícil disfrutaros", confesó Manu, después de que Mamen alabara el trabajo de Jesús por los cambios vocales que había conseguido incluir. "Es la mejor canción de la historia. Tenéis que transmitir felicidad absoluta", los animó Guix, quien alabó de la actuación de Anaju y Nia que ambas "transmitís seguridad" con su interpretación de "Guantanamera". "Falta integrarlo todo", matizó Manu. "Hay que entrar iluminando el lugar", pidió por su parte Iván, mientras que Mamen echó en falta "más presencia vocal". "Creo que la vais a liar y va a ser un momentazo súper potente. Estoy segura de que va a ser increíble", vaticinó Vicky.

Bruno y Javy fueron los últimos en actuar antes de la grupal con "Mucho mejor", tema con el que Noemí observó que "estáis excesivos". "Parece que vengáis de fiesta. Os habéis pasado de vuelta. Hay que saber medirlo", declaró la directora, algo con lo que Mamen se mostró de acuerdo, de ahí que ambos se ahogaran. "Estaba todo tan borracho, que no os encontrabais, estabais súper dispersos", coincidió Labanda, tras lo cual el resto de concursantes se unieron para cantar "I'll Be There For You". "Está mejor de lo que estaba el medley de Marisol, pero está muy lejos de lo que podría estar", reconoció Manu, quien destacó la necesidad de "tener muchísima más energía". Un hecho evidente a lo largo del pase, que Noemí achacó a la falta de sueño por las noches, algo que algunos trataban de recuperar con siestas durante el día. "Aquí se viene a trabajar, no a dormir", reprochó Galera. "Tenéis que dormir por la noche. La voz no descansa igual", añadió Mendizábal.