'OT 2020': Javy, cuarto concursante expulsado de la edición

La noche del domingo 16 de febrero, ' OT 2020 ' celebró su Gala 5 con Anaju Javy como concursantes nominados de la semana.

Javy abraza a Anaju tras su expulsión en la Gala 5 de 'OT 2020'

"Muchas gracias", declaró una emocionada Anaju, tras verse salvada por la audiencia. Una noticia que, aunque buena para ella, provocó que la concursante rompiera a llorar ante la marcha de Javy, al igual que muchos de sus compañeros, y tras lo cual el público sorprendió al nuevo expulsado cantando con fuerza su tema "Qué sabrá Neruda", con el que había defendido su permanencia en la Academia y que había presentado en directo por primera vez, tras su lanzamiento el viernes 14 de febrero.

"Esto no me lo quita nadie", señaló Javy, agradecido por el gesto de la audiencia. "Ahora a currar. Me voy bastante satisfecho", reconoció el concursante, tras lo cual Roberto Leal señaló que "era una nominación que no gustaba a nadie". "Tienes a Barbate patas arriba", aseguró el presentador, animado, antes de que Ruth Lorenzo, suplente de Natalia Jiménez, se lanzara a dedicar unas palabras al cuarto expulsado de la edición. "Lo vas a petar. Vete a hacer promo, máquina", animó la artista.

"Es mi sueño"

"No puedo estar triste", reconoció Javy, en su encuentro con Noemí Galera tras su expulsión, en el que admitió que "veía las dos posibilidades", tanto quedarse como abandonar la Academia. "Es la actuación que más he disfrutado, de lejos", reconoció el expulsado, al hablar de su última actuación en 'OT 2020' como concursante de la edición con su propio tema, algo inédito en el talent show. "Estaba detrás del escenario temblando, con la garganta seca. Es fuerte. Es mi sueño", reconoció Javy, al repasar su actuación, justo después de que Leal le comunicara el éxito que estaba teniendo su primer single, "Qué sabrá Neruda".