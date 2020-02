'OT 2020': Nia, concursante favorita de la Gala 5

La noche del domingo 16 de febrero, 'OT 2020' celebró su Gala 5, en la que Javy tuvo que despedirse de sus compañeros tras ser eliminado frente a Anaju con un 43% de votos de la audiencia. Tras la oportuna y emotiva despedida, Roberto Leal fue el encargado de anunciar al concursante favorito de la Gala, que resultó ser Nia Correia, quien recibió numerosos elogios por su actuación en solitario.

Nia, emocionada tras convertirse en la favorita de la Gala 5 de 'OT 2020'

La concursante quedó en primera posición gracias al 44% de los votos de la audiencia, por delante de Gèrard y Hugo, quienes quedaron en segundo y tercer respectivamente, con un 12% y un 9% de los votos. Una posición muy merecida tras su potente actuación al ritmo de "Who Run The World (Girls)" de Beyoncé, con la que logró no solo un entusiasta aplauso por parte del público presente en plató, sino que también puso en pie a los miembros del jurado.

"Eres trabajadora, constante, incansable, inagotable. Es así como se trabaja cuando eres artista", alabó Ruth Lorenzo, entusiasmada, a la hora de manifestar la valoración en nombre del jurado. "He visto tus pases, tus ensayos, he visto parte de tus pruebas de sonido y te he visto pensar", declaró la artista, antes de elogiar de Nia que "tú no has pensado, has sido". "Espero ser la afortunada de invitarte a un concierto y que cantes a mi lado", concluyó Lorenzo, ante una emocionada Nia, incapaz de contener las lágrimas.

Merecidas alabanzas

Tras la potente actuación de Nia en la Gala 5, fueron muchos los que alabaron el trabajo de la concursante, entre los cuales se encontraron algunos rostros conocidos del talent show. "El día en que la 1 se convirtió en la MTV. Otro smash hit de Nia", alabó Manu Guix, en su cuenta de Twitter, mientras que Noemí Galera afirmó que la concursante "ha hecho historia en 'OT'", idea similar a la que compartió África Adalia, exconcursante de 'OT 2018'. "Acabo de morirme, voy llegando al cielo. Es tu culpa, Nia", compartió su compañero Alfonso La Cruz, a quien se unieron otras alabanzas por parte de María Escarmiento, Laura Andrés o Mamen Mendizábal. "Nia nos ha llevado a otro planeta porque esta mujer no es de este mundo. Talento. Disciplina. Tenacidad. Y además, una bellísima persona. BRA-VA. Y brava también Vicky Gómez", alabó Ivan Labanda.