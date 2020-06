'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 13 y Final

El miércoles 10 de junio se celebrará la gran final de 'Operación Triunfo 2020' donde Nia,Hugo, Eva, Anaju y Flavio se juegan la victoria tras casi seis meses de talent show. Los cinco han conocido este jueves las canciones con las que defender su propuesta, en principio consensuadas entre los propios concursantes y el programa con Noemí Galera a la cabeza.

Flavio y Hugo, dos de los finalistas de 'OT 2020'

La Gala 13 de 'OT 2020' comenzará con un popurrí en el que los concursantes cantarán un minuto de sus canciones de la Gala 0. A continuación, interpretarán sus temas asignados mientras el público sigue votando a través de sus llamadas, mensajes y aplicaciones. Roberto Leal anunciará entonces que se paralizan las líneas y los dos finalistas que tengan menos apoyo serán eliminados de la final.

Los tres concursantes restantes interpretarán en el escenario los singles originales que han lanzado al mercado gracias a 'OT 2020', "8 maravillas", "Demonios", "Dumm", "Me iré" y "Calma". Tras estas actuaciones, se nombrará al ganador o ganadora de la undécima edición del talent show de TVE y Gestmusic. Paralelamente, la final tendrá dos actuaciones grupales con los 16 concursantes originales.

Reparto de temas de la Final

· Apertura: Medley de las canciones de la Gala 0

· Anaju: "7 rings", de Ariana Grande

· Flavio: "Death of a bachelor", de Panic! At The Disco

· Eva: "People help the people", de Birdy

· Hugo: "Radioactive", de Imagine Dragons

· Nia: "Say Something", de Christina Aguilera y A Great Big World

· Tema grupal: "Sal de mí", de los 16 concursantes junto a Andrés Suárez

· Tema grupal final: "Díselo a la vida", de Rafa Romera