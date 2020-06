Noemí Galera da un último consejo a los concursantes de 'OT 2020' en un pase de micros con visitas sorpresa

El segundo pase de micros de la Gala 12 huele ya a final de 'Operación Triunfo 2020'. Buen nivel en los ensayos, invitados especiales y un último consejo de Noemí Galera a los concursantes han hecho a todos ser conscientes de que solo quedan nueve días de concurso y es el momento de preparar una despedida por todo lo alto, a falta de saber si RTVE renovará el talent show por una próxima edición.

"Os aconsejaría que estas dos galas que os quedan aprovechéis para luciros al máximo en el escenario y en las entrevistas con Roberto Leal", ha pronunciado la Directora de la Academia al finalizar el pase. "A la que salgáis por esa puerta, todo lo que no hayáis hecho aquí os va a costar mucho enseñarlo sin la repercusión que tiene este programa", añadía. Galera les ha recordado que 'OT' les ofrece "un 24 horas donde vuestros fans os pueden seguir minuto a minuto", "un resumen", "una gala en prime time en una cadena pública" y "un escenario, un sonido y unas puestas en escena que ningún otro programa de este país lo tiene" para animarlos a que se concentren "al máximo".

Blas Cantó, Miki Núñez y Guille Milkyway visitan la Academia de 'OT 2020'

"Este es el momento crucial del programa. Estamos todos cansados, ya vemos que se acaba y llega un punto de relajo. Ahora es cuando no tenemos que levantar el pie del acelerador, hay que darle a saco", insistía la Directora, que no quiere que los siete concursantes que quedan se arrepientan de no haber aprovechado la experiencia. Les ha recordado, además, que "afuera hay una pandemia y está todo parado".

"Vosotros sois unos afortunados, habéis conseguido volver aquí, acabar el programa, que haya discográficas que se interesen por vosotros cuando está toda la industria parada y que haya gente que esté deseando ver y escuchar vuestro talento y vuestras composiciones", ha recalcado. Para terminar de animarlos, les ha lanzado una pregunta: "¿Sois los mejores, no?". Esto ha hecho que Miki Núñez, que estaba escuchando emocionado el consejo de Noemí, saltara.

Miki Núñez, Blas Cantó y Guille Milkyway, invitados especiales de la Gala 12

"¡De esta edición!", aclaraba la Directora entre risas. "Ah, vale, vale", se tranquilizaba Miki, invitado especial del pase de micros junto a Blas Cantó y Guille Milkyway. Los tres han visitado este lunes la Academia para ensayar los duetos con los primeros finalistas Hugo, Nia y Eva, respectivamente.

Ha supuesto el regreso del representante de España en Eurovisión 2019 a los pases que tanto le hacían sufrir semana tras semana en su edición. También Milkyway ha vuelto a la Academia en la que impartía la asignatura de cultura musical en 2017, ahora como artista invitado. Para su tranquilidad, Noemí ha aprobado a todos con nota. Un "ha sido muy buen pase" ha puesto punto final al que es el último gran consejo de la Directora en 'OT 2020'... de momento.