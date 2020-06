'OT 2020': Samantha y Maialen se quedan a las puertas de una Gran Final que sí contará con Anaju y Flavio

Comienza la cuenta atrás para el desenlace de 'Operación Triunfo 2020'. La undécima edición celebró su semifinal este miércoles, 3 de junio, en el prime time de Televisión Española con una emocionante gala que contó con numerosos artistas invitados. Anaju, Flavio, Maialen y Samantha se jugaban su paso a la Gala Final y solo había dos últimas plazas disponibles para unirse a Nia Correia, Hugo Cobo y Eva B como finalistas de la edición.

Samantha, Flavio y Maialen en 'OT 2020'

La Gala 11 arrancó con los cuatro semifinalistas defendiendo en solitario los temas que el jurado y la audiencia debía valorar para tomar esta complicada decisión: Anaju interpretó "Nana del Mediterráneo" de María José Llergo con Manu Guix acompañándola al piano; Samantha, "Something's Got A Hold On Me" de Etta James en la versión de Christina Aguilera; Maialen, "Si te vas" de Extremoduro con su compañero Bruno Alves a la batería, y Flavio versionó al piano, "VI" de Pablo López.

Tras estas primeras actuaciones a concurso, el jurado tomó su decisión y elegió a la cuarta finalista de la edición. A pesar de no estar entre las favoritas en las valoraciones de la Gala 11, Anaju logró su plaza en la final gracias a la alabada actuación que emocionó tanto a la audiencia en redes sociales como al jurado por su sensibilidad a la hora de interpretarla.

Flavio y Anaju, finalistas de 'OT 2020'

Posteriormente, las líneas y los votos de la app se abrieron para que el público seleccionase a su quinto y último finalista. Samantha fue la concursante con menor puntuación, un 31%, seguida de Mailaen con un 33% de los votos de la audiencia. De este modo, Flavio se conviritió en finalista con el 36% de los votos, uniéndose a Nia, Hugo, Eva, y Anaju como candidato a ganar 'OT 2020'.