El draft de 'OT 2020': Universal Music y Sony quieren fichar a Samantha y Nia

'Operación Triunfo' regresó con aires renovados en su undécima edición: estrenando nueva mecánica, apostando por la composición y con cambios en la gestión de las carreras de los concursantes. Por primera vez en la historia del formato de Gestmusic, gran parte de los triunfitos han compuesto y grabado sus singles dentro de la Academia, dando el pistolezado de salida a su trayectoria antes de abandonar el concurso. Pero, este año, su carrera discográfica no está ligada a Universal Music, como sí ocurrió con 'OT 2017' y 'OT 2018'. En la actual edición, cualquier compañía podía ficharles a través de un proceso de draft.

Nia y Samantha en 'OT 2020'

Una convocatoria abierta a todo el sector musical daba opción a que cualquier empresa interesada en alguno de los artistas pudiese presentar su plan destinado a esa persona. Brian Sellei, el actual manager de los concursantes, ha sido el encargado de analizar todas las propuestas recibidas por Gestmusic para proponer a los triunfitos aquellas que más encajen con su perfil.

El pasado domingo, 31 de mayo, los concursantes comenzaron a reunirse con Sellei para escuchar las propuestas más potentes y sólidas que han recibido y así valorarlas. Universal Music, la antigua discográfica asociada del formato, se ha interesado en Samantha. "Brian me ha dicho que hable con ellos y me lo piense. Me han dicho que tienen varias opciones, pero que la mejor para mí es esta", comentaba la valenciana sus compañeros. Mientras que Nia Correia ha recibido una oferta de Sony que contaría con Magí Torras (Must! Producciones), el representante de Mimi (Lola Índigo) y Blas Cantó, como manager. "¿Cómo voy a decir que no?", gritaba muy emocionada la canaria.

La felicidad de Nia al saber la propuesta de Sony #CanalOT31M pic.twitter.com/yiU1Kbj0su — ????????. (@Mshipperr) May 31, 2020

Maialen grabará dos singles en agosto

En el caso de Maialen, ha recibido una propuesta de El Dromedario Records, la compañía de Alén Ayerdi, el batería del grupo Marea. "Lleva a Marea, Extremoduro, Sober... Son todos bastante macarras menos yo", comentaba la pamplonesa. "He hecho cosas con él, porque era el jurado de un concurso de Navarra donde me presenté", añadió. La concursante aseguró que el acuerdo incluye la grabación de dos singles con videoclip durante el mes de agosto y, posteriormente, un disco y una gira de conciertos.

Más allá de estas tres cantantes, el resto de reuniones con Sellei y las discográficas se realizarán este lunes con otros concursantes que permanecen en la Academia. Respecto a los exparticipantes, Javy Ramírez, Anne Lukin y Rafa Romera ya tienen proyecto discográfico, pero se desconoce el nombre de la compañía, y Nick Maylo ha firmado con RLM.