'OT 2020': Maialen crea una atmósfera emotiva y Nia promete numerazo en el primer pase de micros de la Gala 10

La propia Noemí Galera lo dijo al principio: creíamos que nunca íbamos a volver a escuchar la claqueta seguida de las palabras "primer pase de micros", pero aquí está. Los nueve concursantes que quedan de 'OT 2020' se enfrentaban a su primer pase de micros tras la vuelta de la cuarentena. Hugo y Gèrard son los que se juegan la permanencia en la Gala 10 y el claustro de profesores estaba preparado para juzgar cómo iba el trabajo de sus alumnos.

Hugo y Gèrard en el primer pase de micros de la Gala 10 de 'OT 2020'

El primero en cantar fue Gèrard con el tema "Pillowtalk", de Zayn. Manu Guix ha asegurado que parecía que se trataba de la grabación de un disco mientras cantaba, aunque sí que al final ha notado cierta sensación de ahogo, coincidiendo con el veredicto de Mamen Márquez. Vicky Gómez aseguraba que ha habido un cambio importante en el ceutí, pues se le nota que comienza a disfrutar sobre el escenario. Iván Labanda le pedía que hubiera "más sexo duro" en algunos momentos.

Hugo también se llevaba el aplauso de los profesores por su actuación de "Mmm Yeah", de Austin Mahone. Los profesores aseguraban que cada vez que escuchaban el tema les gustaba más, creyendo que era muy potente. Sin embargo, Guix aludía a que el hecho de que la canción pueda con Hugo puede generar una sensación de desagrado en el espectador, pidiendo que tiene que trabajar que no se le note el cansancio, puesto que le falta fondo. Vicky consideraba que para haber sido el primer pase, había tenido una buena capacidad para seguir adelante pese a que ha habido fallos.

Nia promete numerazo

Nia en el primer pase de micros de la Gala 10 de 'OT 2020'

Nia volvía a interpretar un tema latino lleno de baile y movimiento, como es "Quimbara", de Celia Cruz y Jennifer Lopez. Los profesores aseguraban que había sido una pasada de número y que prometía mucho. Tras verla actuar, la Directora de la Academia se acordaba de lo importante que había sido volver y que lo veía reflejado en el esfuerzo de Nia. Guix solo le reprochaba cierta impostación en su voz. En cuanto a su movimiento, la profesora de baile comentaba que había corrido un poco al principio y que le hacía falta agrandar los movimientos.

En el caso de Samantha, Galera aseguraba que había conseguido que "Sueños rotos", de La quinta estación, le gustara pese a que la tiene muy manida de tantas veces que se la habían cantado en los castings. Eso sí, le ha pedido que no se desconecte cuando todavía no ha terminado. Manu Guix no cree que lo haya hecho bien, pues ha desafinado. Labanda ha comentado que le ha faltado solemnidad. Anaju con su "Man Down", de Rihanna, se llevaba el aprobado de los profesores, mostrando mucho rollo. La principal pega que le encontraban es que el movimiento no le afectara a la voz, como ya le ha ocurrido en otros números previos.

Maialen brilla al hacer suya la canción

Maialen y Gèrard en el primer pase de micros de la Gala 10 de 'OT 2020'

Maialen firmó la actuación más emotiva de todo el pase con "Sargento de hierro", de Morgan, creando una atmósfera que hizo llorar a Hugo y mantener la respiración a todos los allí presentes. Manu Guix le decía que no perdía lo que había conseguido y que no cambiaría absolutamente nada, pues parece que la canción es suya. En cuanto a Eva, quien puso voz a "Part Time Lover", de Stevie Wonder, le comentaron que había mucho contraste entre el verso y el estribillo, pues Guix no estaba de acuerdo con cómo utilizaba el aire. Márquez salía en su defensa, asegurando que se le había descolocado la laringe. Vicky comentaba que era una canción idónea para ella para que así mostrara el rollo de la Eva de la Gala 0.

En cuanto a Flavio, una de sus correcciones fue que a la canción le hacía falta "mala hostia" y "cantarla desde la entraña". Su "Human", de Rag'n'Bone Man, había brillado en los agudos, pero fallado en los graves. Además, comentaban que tenía que dejar de lado ese osito amoroso que siempre ha sido. El profesor de interpretación le explicaba que debe primar el mensaje, pues en ocasiones se le desmorona al pensar en cómo tiene que actuar y eso ocasiona que muestre sus inseguridades. Bruno defendió "No te va a gustar", de A las nueve. Su interpretación descolocó a los profesores, por lo que Iván Labanda tuvo que comentarles que se debe a la propuesta que han preparado con las concursantes Además, le pidió que se mantuviera todo el tiempo dentro de la canción. Manu Guix aseguraba que la canción le iba genial vocalmente.